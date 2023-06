Jordi Sendra i Joan Martí opten a la presidència del Consell Comarcal del Tarragonès

Els postconvergents tenen tancat el pacte amb el PSC al Consell Comarcal, que és definitiu, a diferència de l'acord per a la Diputació de Tarragona

Actualitzada 12/06/2023 a les 21:38

La presidència del Consell Comarcal del Tarragonès caurà en mans de Junts per Catalunya, que decidirà en els pròxims dies si el càrrec l'ocuparà Jordi Sendra, candidat a l'alcaldia de Tarragona, o Joan Martí, alcalde de Perafort i Puigdelfí des del 1999.Els postconvergents tenen tancat el pacte amb el PSC al Consell Comarcal, que és definitiu, a diferència de l'acord per a la Diputació de Tarragona, que està a l'espera de la decisió del secretari general del partit, Jordi Turull. Sendra serà el portaveu a l'Ajuntament de Tarragona de JuntsxCat, que va obtenir tres regidors a les eleccions del 28 de maig.El cap de llista ja va ser regidor entre el 2002 i el 2011, així com senador de les Corts entre el 2011 i el 2015, i diputat al Parlament entre el 2015 i el 2017. Per la seva banda, Martí ha tornat a guanyar les eleccions a Perafort, tot i que no ha aconseguit la majoria absoluta. Ha estat president del Consell Comarcal durant el mandat que acaba, però tan sols fins al 2021, quan va deixar pas al candidat socialista, Óscar Sánchez.