ERC i PSC arriben a un acord per governar la Diputació de Tarragona

Des d'Esquerra Republicana, el responsable de política municipal del Camp de Tarragona, Àngel Xifré , com a signant de l'acord ha destacat «el treball de consens que s'ha dut a terme i que ha permès arribar a aquest model de governança que fixa els objectius estratègics principals per permetre que la demarcació de Tarragona pugui desenvolupar en aquests 4 anys totes les seves potencialitats i créixer de manera sostenible facilitant la gestió als ajuntaments tarragonins i ebrencs i millorant d'aquesta manera el dia a dia de totes les persones que viuen i treballen al territori».



De la seva banda, el primer secretari de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, Kenneth Martínez, defensa que l'acord de progrés «posa les comarques tarragonines per davant de tot i fixa uns objectius ambiciosos, alhora que realistes, per impulsar el creixement del territori, amb la voluntat de generar prosperitat per als tarragonins i tarragonines». «Del que es tracta -ha afegit- és de fer política útil per millorar la vida de la ciutadania a través del diàleg, la negociació i els acords».