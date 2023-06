Els hotels de Tarragona registren un 12% més de reserves que l'estiu passat

A causa de l'augment del cost de l'energia i els aliments, enguany els hotels han incrementat entre un 5 i un 7% el preu de les habitacions

Actualitzada 12/06/2023 a les 19:43

Increment del preu

L'arribada dels creueristes

El sector hoteler de la ciutat de Tarragona acumula a hores d'ara un 12% més de reserves per als mesos d'estiu respecte al 2022. Tot i l'augment d'enguany en els preus –entre un 5 i un 7 %–, a causa de l'increment del cost de l'energia i els aliments, els hotelers tarragonins fan una «molt bona» previsió d'aquest estiu, i afirmen que si es mantenen les xifres, es podran assolir uns nivells d'ocupació similars als dels anys anteriors a l'esclat de la pandèmia.«A hores d'ara tenim un 12% més de reserves que l'any passat de cara a l'estiu. Si continuem amb aquesta dinàmica, gaudirem d'una ocupació com la dels anys anteriors a la pandèmia», diu Xavier Jornet, president de l'Associació d'Hotels de Tarragona. De fet, segons Jornet, des de l'esclat de la pandèmia l'any 2020, el sector ha anat recuperant-se any rere any una mica més, i enguany, a mitjans de juny, es registra un 8% més de reserves pel mes de juliol, i un 12% més per l'agost i setembre, quan es donarà per acabada la temporada d'estiu.«Tenim una molt bona previsió per a aquest estiu, sobretot pel que fa a la segona quinzena de juliol i la primera d'agost, on ja hem anotat gran part de les reserves», detalla Jornet. Pel que fa a la nacionalitat dels clients, es preveu que el 50% siguin de nacionalitat espanyola, i la resta, de procedència francesa, anglesa, alemanya i holandesa.Com a contrapartida, i tot i que de moment no afecta el nombre de reserves als establiments hotelers de la ciutat, enguany el sector ha augmentat entre un 5 i un 7% el preu mitjà de les habitacions. «L'increment dels costos de vida, com l'energia o de matèries primeres com els aliments, ens ha dut enguany a haver d'apujar lleugerament el preu de cada habitació», afirma Jornet. Tot i això, des de l'Associació esperen poder signar aviat nous convenis per combatre la inflació i aconseguir una estabilització dels preus de cara al futur.Durant tot aquest 2023, es preveu l'arribada de fins a 100.000 creueristes al Port de Tarragona, una xifra que des del sector hoteler es valora com a «positiva» per la ciutat. «Cada vegada ens arriben creuers més grans i amb més passatgers que comencen o acaben el seu viatge a Tarragona. Això fa que molts decideixin pernoctar als establiments hotelers els dies previs o els posteriors al seu viatge, deixant una despesa molt bona a la ciutat» explica Jornet.De fet, enguany s'espera l'arribada de més clients nord-americans, «que normalment tendeixen a deixar una bona suma de diners a la ciutat», afirma Jornet. En aquesta línia, el president dels hotelers de la ciutat veu aquest fet com una «bona oportunitat» per a continuar desenvolupant el sector.«Tot i l'augment dels preus, estem veient com la resposta de la gent continua sent la mateixa d'altres anys o fins i tot millor, i això significa que prefereixen abans retallar despeses en altres coses que en viatjar i fer turisme. Ens cal aprofitar això, i invertir més en la ciutat perquè sigui agradable per a tothom, i perquè els turistes gaudeixin encara més d'ella», detalla.