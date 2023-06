El professor Echavarren de l'ICIQ rep el premi Pedler 2023

El professor lidera una recerca pionera en catàlisi de l'or i la construcció de molècules orgàniques complexes

Actualitzada 13/06/2023 a les 10:48

El professor Antonio M. Echavarren, líder del grup de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), director científic del programa Severo Ochoa del centre i president de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ), ha estat guardonat amb el prestigiós Premi Pedler de la Royal Society of Chemistry (RSC). Se li reconeixen les contribucions pioneres en el camp de la química orgànica a partir de la catàlisi de l'or, una recerca que ha obert noves vies a una nova reactivitat de l'or que pot aplicar-se fàcilment a la construcció de molècules orgàniques complexes de rellevància en biologia o ciència de materials. Echavarren també ha rebut enguany el Premi Nacional de Recerca Enrique Moles i el Premi Rei Jaume I de Recerca Bàsica.El Premi Pedler reconeix a científics destacats que han aconseguit un avanç significatiu en la química orgànica sintètica. El professor Echavarren farà ara una gira de conferències pel Regne Unit per compartir els resultats de la seva recerca amb col·legues científics, investigadors i estudiants. El premi té una dotació econòmica de tres mil lliures.Echavarren és reconegut per les seves destacades contribucions al camp de la catàlisi, en particular en reaccions catalitzades per or. Compta amb nombrosos premis, com el Janssen-Cylag en Química Orgànica (2004), la Medalla d'Or de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) (2010), el premi Arthur C. Cope Scholar Award de l'American Chemical Society (2015) i els recents Premi Nacional de Recerca Enrique Moles (2022) i Premi Rei Jaume I en Investigació Bàsica (2023).