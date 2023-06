El Govern no interposa cap multa pels límits de temperatura al comerç tarragoní

Empresa i Treball duu a terme una fase d'informació des que l'executiu espanyol va aprovar les mesures l'agost del 2022

El departament d'Empresa i Treball no ha interposat cap sanció als comerços que no han respectat les mesures del pla d'eficiència i estalvi energètic, impulsat pel govern espanyol. Les administracions autonòmiques són les encarregades de vetllar pel compliment de les mesures, que van entrar en vigor l'agost del 2022. Des d'aleshores, la Generalitat està fent una fase d'informació i sensibilització perquè els establiments compleixin la normativa, que inclou la limitació de la temperatura a un màxim de 19 graus a l'hivern i a un mínim de 27 graus a l'estiu.La vigència del paquet de mesures, tal com es va definir el passat agost, serà fins a l'1 de novembre del 2023, tot i que es podria prorrogar. Empresa i Treball explica que, fins ara, quan algú no compleix el decret, se l'informa, tot i que la intenció és començar a interposar multes aviat. «Desconec que s'hagi fet cap inspecció al respecte. Cap dels nostres associats ens ha avisat que hagi rebut cap sanció», assenyala Judith Sentís, dinamitzadora de La Via T, l'associació de comerciants de Tarragona.En el moment de l'entrada en vigor de la normativa, la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja apuntava que calia donar «marge» als propietaris per afavorir el compliment de les mesures, sense especificar terminis. Deu mesos després, els comerciants de Tarragona es preparen per afrontar un altre estiu amb les temperatures limitades. Pep Carnicé, treballador de la Carnisseria Meritxell del Mercat Central, exposa que «ara es comença a notar» el topall energètic.«La plaça Corsini és de ciment i és un espai de molta calor a l'estiu. Aleshores, quan entres al Mercat, notes que baixa una mica la temperatura, però, quan portes una estona, tornes a tenir calor, i més si estàs en moviment», expressa. Tanmateix, apunta que «l'avantatge» de l'edifici és que, per la seva mida i alçada, costa més que s'escalfi.La temperatura és un dels aspectes més rellevants al Mercat Central, on molts productes necessiten una adequada refrigeració. També és un factor important per a les botigues de moda i tèxtil, tal com comenta Dayana Fernández, de Nina, un comerç de venda de roba infantil: «Si no posem l'aire, els clients tenen xafogor, no estan còmodes i, probablement, no tenen tantes ganes d'emprovar roba als nens». Fernández creu que, de retruc, aquest fet podria afavorir la venda en línia. «Si la gent no pot emprovar-se conjunts, potser ja no acudeix tant a les botigues físiques», indica.La majoria dels negocis afirmen que la limitació de la temperatura afecta més a l'estiu que a l'hivern, tal com explica el propietari de Gombau i president de l'associació de comerciants del carrer Canyelles, Jordi Gombau. «El tema de la temperatura a mi no m'afecta perquè a la botiga s'hi està bé. Respecto els límits i els altres negocis, pel que sé, també ho fan», relata.Gombau és un establiment dedicat a articles de pell i viatges, fet que no genera dificultats a l'hora d'aplicar les mesures dictades pel govern central. Tanmateix, de la mateixa manera que defensava Fernández, Gombau posa en relleu els inconvenients que suposen per a les botigues de roba: «Conec persones que hi treballen i m'expliquen que és una molèstia perquè la gent està suada i no té ganes d'emprovar-se roba».Una de les mesures més controvertides incloses en el pla d'eficiència era la disposició d'un sistema de tancament automàtic de les portes. «La gent que decideix això no passa ni fred ni calor, els perjudicats som els petits comerços, que no ens podem permetre pagar 4.000 o 5.000 euros en una porta automàtica», critica el gerent de Tecnoclaus Papagayo, Hèctor Grau. Això no obstant, la majoria de comerços associats a La Via T «ja en tenen», segons Sentís. «De vegades es perjudiquen els negocis petits, però hi ha comerços més grans que consumeixen més energia», afegeix.La dinamitzadora de La Via T subratlla que, a més, aviat sortirà una subvenció pública que ajudarà a combatre la despesa per a aquells que es canviïn les portes dels locals. «Fins ara, que jo tingui constància, ningú s'ha canviat les portes», comenta, al seu torn, Gombau. Fernández, de Nina, considera que «no és tan necessari» canviar la porta del local. Per la seva banda, Grau opina que el paquet de mesures és «totalment inútil». «Quan no tenen res a fer, treuen modes», pensa.Pocs dies abans de l'inici d'estiu, els comerciants de Tarragona afronten una altra vegada la temporada de calor amb limitacions que gairebé tothom compleix, segons afirma Sentís. «Hi ha alguna queixa, però tots s'adapten», subratlla. Entre les mesures aprovades pel govern, també figura l'obligació d'apagar les llums dels aparadors abans de les 22 hores.