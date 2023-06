Cruset es reunirà amb entitats en l'àmbit econòmic, cultural i esportiu per elaborar el seu programa

El cap de llista de Junts al Congrés aposta per «defensar les nostres comarques davant d'un estat espanyol que ens dona l'esquena»

Actualitzada 13/06/2023 a les 14:01

El cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats per al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, Josep Maria Cruset, ha explicat que, en les eleccions del 23 de juliol, «hem de guanyar més força per defensar-nos a Madrid i fer-nos respectar» perquè «tenim potencialitats i oportunitats que topen amb un estat espanyol que dona l'esquena a les nostres comarques».Cruset ha reivindicat que el sud de Catalunya disposa des d'un teixit econòmic innovador i diversificat, a unes infraestructures logístiques de primera categoria, una universitat de prestigi internacional, un turisme de qualitat, o uns espais naturals únics, com el Delta de l'Ebre, fins a productes agrícoles de primera categoria, com acrediten les 12 denominacions d'origen.«Però aquesta realitat es veu permanentment amenaçada per part de l'Estat espanyol. Amb un dèficit constant d'inversions, amb manca de sensibilitat davant dels nostres reptes i necessitats i, sobretot, amb menyspreu per a les iniciatives que s'impulsen o es reclamen des d'aquí», ha afirmat.Per això, ha remarcat que, des de Junts per Catalunya, «treballarem en aquesta campanya per un triple objectiu: defensar les comarques del sud de Catalunya, el país i la democràcia».En aquest sentit, el cap de llista ha detallat que, a partir de demà, començarà «una ronda de contactes amb entitats del sud de Catalunya representatives de l'àmbit econòmic, social, cultural i esportiu per posar el termòmetre, prendre el pols del territori i recollir les seves necessitats i demandes per completar el programa electoral».