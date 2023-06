Comença la construcció de la nova terminal de creuers de Tarragona

La terminal se situarà al Moll de Balears, compta amb una inversió de 30 milions i entrarà en funcionament al maig de 2024

Actualitzada 12/06/2023 a les 17:20

La construcció de la nova terminal de creuers de Tarragona ha començat aquest dilluns. El projecte, operat per Global Ports Hòlding, disposarà de superfície construïda de 2.200 m² i una inversió de 5,5 milions d'euros.La nova terminal se situarà Al Moll de Balears, comptarà amb una inversió de 30 milions realitzada per l'Autoritat Portuària de Tarragona entre 2020 i 2021 per a la millora de la infraestructura portuària, ampliant la superfície disponible per a l'operativa de creuers a través de l'esplanada de 40.000m2 del nou moll. L'Autoritat Portuària també ha invertit en el condicionament del moll per a la seva electrificació, la qual cosa reduirà significativament les emissions de CO₂ dels creuers atracats.La construcció de l'edifici de la terminal de creuers utilitzarà un enfocament modular industrialitzat off-site. Per tant, la major part del treball no es durà a terme en el lloc de l'obra, sinó en una indústria on l'edifici es fabricarà gairebé íntegrament de manera modular. Posteriorment, aquests mòduls seran transportats a l'obra, assemblats i acabats in-situ.La terminal ha estat meticulosament dissenyada amb un enfocament en la funcionalitat, l'ecoeficiència i la comoditat dels passatgers. El seu disseny avantguardista i ergonòmic garanteix una experiència única, oferint serveis i comoditats d'alta qualitat per a satisfer les necessitats dels passatgers més exigents.La terminal de creuers de Tarragona destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i l'ecoeficiència. En la seva construcció i en les futures operacions s'han integrat tecnologies i pràctiques respectuoses amb el medi ambient, des de l'ús d'energies renovables fins a la gestió eficient dels recursos naturals. Això reduirà significativament el seu impacte ambiental i contribuirà al desenvolupament d'un turisme més responsable.La seguretat i l'accessibilitat han estat pilars fonamentals en el disseny de la terminal. S'han implementat mesures de seguretat avançades i s'han creat espais accessibles per a garantir que tots els passatgers, incloses les persones amb mobilitat reduïda, puguin gaudir d'una experiència còmoda i segura.A més, la terminal de creuers de Tarragona ha estat dissenyada per a adaptar-se a les necessitats futures de la indústria de creuers, aportant flexibilitat i capacitat d'expansió segons la demanda del mercat. Està previst que la nova terminal de creuers entri en funcionament al maig de 2024.