Una nova línia d'AVE unirà Tarragona amb Marsella

La companyia ferroviària ja té els permisos per posar en marxa els seus serveis en solitari al mercat francès

Actualitzada 12/06/2023 a les 18:21

Renfe ha obert una sucursal a Lió, pas previ «fonamental» per tal que la companyia pugui començar a operar a França. Així ho ha anunciat en un comunicat, on detalla que amb l'obertura es completen els tràmits administratius necessaris per posar en marxa els seus serveis al mercat francès en solitari -fins al desembre ho feia conjuntament amb SNCF-.Renfe iniciarà la venda de bitllets dels serveis que creuaran la frontera «de manera imminent». De fet, ha assegurat que anunciarà «en els pròxims dies» la data. La companyia ferroviària considera que França és un mercat «prioritari» en la seva estratègia d'internacionalització. La nova sucursal s'ubica al costat de l'Estació Lyon Part Dieu.Renfe ha detallat que la «fita més immediata» de la seva entrada al mercat francès serà la posada en servei dels trens AVE que uniran Barcelona i Lió, passant per Girona i Figueres Vilafant; i Madrid – Marsella, per Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres Vilafant. La companyia ferroviària ha detallat que els combois faran parada en diverses estacions de territori francès, com Narbona, Montpeller, Nimes, Avinyó o Aix-en-Provence.