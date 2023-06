Un doble homenatge a Pau Donés

L'escola de música Rock&Soul celebra una gala benèfica, aquest divendres, 16 de juny, a benefici del Pediatric Cancer Center de Sant Joan de Déu

Actualitzada 11/06/2023 a les 20:34

Pau Rus Castellnou, alumne de l'Escola de Música Rock&Soul de Cambrils, és l'autor del cartell del concert benèfic Valiente's, que se celebrarà aquest pròxim divendres a Salou. El dibuix és un retrat de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, que va morir el juny de 2020, a l'edat de 53 anys, a causa d'un càncer.



El concert, organitzat per l'escola de música, és un homenatge a Donés, i té com a finalitat recaptar fons per al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'acte vol ser a la vegada una festa per celebrar el final de curs de Rock&Soul, i per això hi participaran tots els alumnes de l'escola de música. L'acte solidari s'ha pogut organitzar amb l'ajuda i la col·laboració de l'Asociación Los Allega2 de Salou, l'Associació Cambrils pels Valents i l'Ajuntament de Salou.A més, des de l'escola s'ha buscat la participació de persones que s'han volgut unir a aquesta causa solidària. Així, l'acte el presentarà l'actor José Gallardo. A més, comptarà amb artistes convidats com els músics i cantants Joel Reyes o William Miller, els quals pujaran a l'escenari a cantar amb els nens i joves de l'escola. També hi serà Micky Forteza, productor de Jarabe de Palo.«Tots els alumnes de l'escola estan molt emocionats amb aquest acte tan bonic, pensat per ajudar a altres nens a lluitar contra la seva malaltia, i estan treballant força als assajos per oferir un bon concert», explica Iris Hadia, directora de l'escola juntament amb Erik López. «El concert «serà molt bonic, emotiu i entretingut» subratlla l'Iris.A més del treball que estan realitzant de cara al divendres, els estudiants de música de Rock&Soul han participat en la gravació d'un videoclip de la cançó, l'última que va publicar Pau Donés, i que per a molta gent s'ha convertit en un himne a la vida. L'enregistrament es va fer amb la col·laboració de Ramon Berlanga, l'estudi de gravació OxigenStudis de Vila-rodona, i amb la productora audiovisual QstomFilms (Salou) de Quim Arviol i William Miller.El videoclip ja es pot veure a YouTube i a través de les xarxes socials de l'escola de música.El concet Valiente's arrencarà a les 19.30 h. al Teatre Auditori de Salou (TAS). El preu de l'entrada és de 10 euros per persona. «Animem a tothom a col·laborar i a assistir per una causa tan important», insisteix l'Iris.El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona és un servei especialitzat en l'atenció d'infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, així com en la recerca, i amb un volum de pacients que supera els 400 nous cada any.