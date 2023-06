Pau Ricomà anuncia que deixarà la política en els pròxims mesos

Maria Roig Alsina, número dos de la llista d'ERC, serà la nova portaveu del grup municipal

L'alcalde en funcions de Tarragona, Pau Ricomà, ha anunciat que deixarà la seva acta de regidor un cop passin les eleccions generals el proper 23 de juliol. Tot i que Ricomà ja va insinuar la seva marxa després de victòria socialista del passat 28M, aquest dilluns ha confirmat que serà abans d'acabar l'any a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ricomà també ha detallat que Maria Roig Alsina, número dos de la llista d'ERC, serà la nova portaveu del grup municipal.Assegura que ho fa per facilitar el relleu de l'equip republicà, tenint en compte que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals. Considera que «el pitjor que pot fer un alcalde és quedar-se fent nosa» i defensa que marxarà quan «l'equip ja estigui consolidat».Ricomà ha confirmat que tampoc es presentarà a cap llista per al congrés ni buscarà ocupar una cadira al parlament en un futur.