Manel de la Vega serà el cap de la llista del PSC al Senat per Tarragona

L'acompanyaran Núria Rovira i Mario Soler

Actualitzada 11/06/2023 a les 21:32

Manel de la Vega encapçalarà la llista del PSC al Senat per Tarragona. El primer secretari de la Federació del partit socialista a les Terres de l'Ebre podria tornar a la Cambra Alta, després que en el 2021 renunciés a la seva acta de senador en favor d'Eva Granados.



Dos anys abans, Manel de la Vega havia estat designat pel Parlament de Catalunya com a senador autonòmic. La candidatura del PSC la completaran la regidora de l'Ajuntament del Vendrell, Núria Rovira, que serà la número 2 i el conseller de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, que ocuparà el tercer lloc. Per la seva banda, Valle Mellado encapçalarà la llista del PSC a Tarragona per a les eleccions generals. El Consell Nacional del partit socialista va ratificar ahir la decisió. És l'única cara nova a les capitals de província, ja que Montse Mínguez i Marc Lamuà repetiran com a caps de llista a Lleida i Girona, i Meritxell Batet ho tornarà a ser per Barcelona.El de Valle Mellado era un dels noms que va proposar el Consell de Federacions del PSC del Camp de Tarragona per encapçalar la llista socialista per al pròxim 23 de juliol, juntament amb el d'Andreu Martín.