La Policia Nacional i l'FBI registren el iot retingut a Tarragona, propietat d'un amic de Putin

Els agents busquen recopilar més informació del vaixell, que va ser immobilitzat el març de 2022

Actualitzada 12/06/2023 a les 13:58

La Policia Nacional i l'FBI han entrat a primera hora del matí al iot retingut a Tarragona, batejat amb el nom de Crescent, propietat d'un amic de Putin. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els agents han registrat la nau, immobilitzada el març de 2022, per recopilar més informació. De moment, el vaixell seguirà atracat a la ciutat.El Crescent és propietat del magnat Ígor Sechin, amic íntim del president Vladímir Putin i màxim responsable de la petroliera Rosneft. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, mitjançant la Direcció General de la Marina Mercant, va acordar la seva immobilització provisional arran de les sancions a Rússia per la invasió a Ucraïna.El iot apareix formalment a nom de la societat Densiarly Entst, al paradís fiscal de les Illes Caiman, i està valorat en 100 milions d'euros.Aquest està atracta al port de Tarragona des del 2 de novembre, quan encara no havia esclatat la guerra. El 4 de març, quan la Comissió Europea ja havia acordat aplicar sancions als oligarques després de la invasió d'Ucraïna, la tripulació va sol·licitar a la capitania del port la sortida, però finalment no va salpar.