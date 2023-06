La gastronomia i la cultura gallega inunden la Tarraco Arena

La MarisGalicia durarà fins al 18 de juny

Actualitzada 12/06/2023 a les 09:04

La Gran Festa del Marisc, MarisGalicia, ha tornat a la Tarraco Arena aquest cap de setmana. Des del divendres, l'antiga plaça de braus ha comptat amb un gran menjador de 1.500 metres quadrats amb capacitat per a més de 1.000 persones, cuines i parades de venda, a més d'un escenari per a la celebració del gran espectacle del Conxuro de la Queimada. Aquest gran esdeveniment durarà fins diumenge vinent. En total, durant la MarisGalicia, s'oferiran 40 tones de marisc i 15.000 ampolles d'albarinyo. L'organització espera reunir 25.000 visitants fins al pròxim 18 de juny.Un dels secrets de l'èxit de MarisGalicia és que tot el marisc arriba diàriament en camions-piscina, sense intermediaris, cosa que en garanteix la qualitat i uns preus molt econòmics. Des que va començar el seu camí el 2009, aquest esdeveniment ha recorregut les principals capitals del país.Els visitants que ja han anat a gaudir del marisc fresc a la Tarraco Arena, s'han trobat amb sis grans estands que inclouen una fleca, un lloc d'arrossos, la pulperia, un bar amb vins i licors i la zona de records. A més durant la festa gastronòmica hi ha hagut i hi haurà música en viu de gaites i danses gallegues. En aquesta edició s'ha estrenat un sistema de comandes per recollir a la Tarraco Arena. Les comandes es poden fer a través de la pàgina web www.marisgalicia.es . Allà, hi ha un taulell ràpid de lliurament de comandes.El dissabte a la nit el públic va poder participar en el ritual i recitar el famós conxur que protegeix de maleficis i esperits estranys. D'altra banda, a l'espai exterior de la Tarraco Arena, s'han exposat 40 grans fotografies sobre turisme, la cultura i els productes de Galicia. L'horari de MarisGalicia és de dilluns a dissabte de 13.00 a 16.30 i de 20.00 a 23.00, i els diumenges de 13.00 a 16.30 hores.