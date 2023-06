Fèlix Alonso i Mario Téllez apunten a liderar la llista dels comuns per al 23-J

L'exalcalde d'Altafulla i exdiputat i el regidor de Vila-seca són els dos principals candidats de la coalició amb Sumar a Tarragona

Actualitzada 11/06/2023 a les 20:20

L'exalcalde d'Altafulla i exdiputat al Congrés, Fèlix Alonso, i el regidor a Vila-seca, Mario Téllez, són els dos principals candidats d'En Comú Podem per liderar la llista amb Sumar a la província de Tarragona de cara a les eleccions del 23 de juliol. Aquesta setmana, la formació prendrà la decisió definitiva.



Un dels partits que integra En Comú Podem, Esquerra Unida Catalunya (EUCat), hauria fet ahir una consulta entre els seus membres per escollir entre els dos noms que hi ha sobre la taula. Tanmateix, els comuns hauran de decidir entre setmana la validesa dels resultats tenint en compte que EUCat és tan sols una de les diferents formacions que conformen la coalició.Fèlix Alonso és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Viu a les Illes Balears des de fa quatre anys, quan el van nomenar director general de Consum del Govern a les mateixes illes. Abans, havia estat alcalde d'Altafulla des de l'any 2011, però els resultats de les eleccions municipals del 2019 van acabar atorgant l'alcaldia a Jordi Molinera de L'Eina d'Esquerra Republicana. Davant aquest escenari, Alonso va fer un pas al costat i va entregar l'acta de regidor. D'altra banda, l'exalcalde d'Altafulla també ha estat diputat al Congrés entre els anys 2015 i 2019.Per la seva banda, Mario Téllez és graduat en Ciències Socials i llicenciat en Sociologia i té un màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional. Precisament, exerceix com a docent d'ESO i d'FP. Avui dia, és regidor i portaveu dels comuns a Vila-seca, fins que es constitueixin els nous ajuntaments el pròxim dissabte. La seva presència als plens es remunta al 2015. Quatre anys després, el 2019, es va presentar com a candidat a l'alcaldia, la qual cosa no ha repetit als comicis de fa unes setmanes. A més a més, ha estat president de la Comissió de l'àrea d'Ensenyament, Joventut i Esports al Consell Comarcal del Tarragonès.El cap de llista d'En Comú Podem a la demarcació de Tarragona a les eleccions generals del 2019 va ser Ismael Cortés, qui està descartat per tornar a encapçalar la candidatura de la coalició per al 23-J.

Projecte amb Yolanda Díaz

El passat divendres, els comuns i Sumar, el projecte liderat per la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, van certificar que concorrerien junts a les eleccions del mes vinent. La confecció de les candidatures a les quatre demarcacions aniran a càrrec dels mateixos comuns, que, en les darreres eleccions van acordar una coalició amb Podem. De fet, aquesta formació també es presentarà amb Sumar, tal com va decidir la militància fa tres dies.