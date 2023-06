Èxit multitudinari de la Fira del Vi de la DO Tarragona

Les cues per poder gaudir dels tastos de vins van arribar, en algun moment, fins a la Rambla Nova

Actualitzada 12/06/2023 a les 09:23

Centenars de persones han pogut gaudir aquest darrer cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Vi, que ha estat un èxit multitudinari. No cabia un alfil a una la plaça Corsini, que va comptar amb la presència de 17 cellers de la DO Tarragona. Les cues per poder gaudir dels tastos de vins s'allargaven pel carrer Canyelles i, per moments, arribaven fins a la Rambla Nova.Els 17 cellers presents han estat Biopaumerà, Castell d'Or, Cava Reverté, Cava Vives Ambròs, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Mas del Botó, Celler Pallarades, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Mu- ller, Estol Verd Celler, Mas d'en Baiget, Molí de Rué, Vinícola de Nulles, Vinja Janine i Vins Suñer.A més, els assistents van poder maridar els vins amb diverses propostes gastronòmiques tant de restaurants de la ciutat com d'algunes parades del Mercat Central.