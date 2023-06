El Port de Tarragona estudia com vendre l'Elbeik després de quedar desertes dues subhastes

L'Autoritat Portuària ha engegat aquest any dos processos de venda pública, un amb un preu de sortida 330.000 euros i, l'altre, de 247.500

El Port de Tarragona està estudiant les opcions per vendre el buc Elbeik, en estat d'abandonament, després que les dues subhastes públiques fetes quedessin desertes. El primer procés, encetat el febrer, definia un preu de sortida de 330.000 euros, mentre que el segon, posat en marxa al març, baixava fins als 247.500 euros. Davant aquesta situació, l'Autoritat Portuària analitza quines són les opcions possibles per vendre'l sense fer subhasta.



L'Elbeik, amb bandera de Togo, està atracat a la prolongació del dic de Llevant del Port de Tarragona, té una eslora de 77,7 metres i una mànega de 14,34 metres. El vaixell va protagonitzar fa més de dos anys una polèmica pel sacrifici dels 1.600 vedells que portava a bord després d'un periple de més de dos mesos a alta mar sense aconseguir destí, fins que va tornar a l'Estat espanyol.L'Elbeik va acatar l'ordre de la Direcció General de la Marina Mercant d'atracar al Port de Cartagena per inspeccionar l'estat dels vedells. En l'informe elaborat, es va exposar que els animals havien suportat un viatge «prolongat en males condicions», patien una «evident» pèrdua de pes que, «en casos extrems», arribava a la màxima desnutrició. Alhora, apuntava problemes oculars, dermatològics i motors. Per tots aquests motius es va decidir sacrificar-los en compliment de la normativa.El buc va arribar a Tarragona poc després, el 6 d'agost de 2021, quan va patir un incendi a la zona de fondeig del Port. Aquest es va declarar cap a les 14 hores i va ser extingit el matí del dia següent ja a les instal·lacions portuàries, on porta atracat des d'aleshores. El setembre del 2022, el consell d'administració del Port va declarar-lo en estat d'abandonament.