El nombre d'usuaris del menjador social a Tarragona creix un 53% a causa de la inflació

Taula Amiga repartia una mitjana de 65 menús diaris al seu local durant el 2022, mentre que enguany ja arriba al centenar

Actualitzada 11/06/2023 a les 21:23

El menjador social Taula Amiga està atenent més persones que mai. La crisi de la inflació ha provocat un increment del 53% en el nombre d'usuaris. Si durant el 2022, de mitjana, es repartien 65 menús diaris, avui dia la xifra ha augmentat fins als 100. «Aquesta pujada es va començar a notar a partir del gener», afirma el responsable del menjador, David Borràs, qui assegura que els motius principals han estat «la pujada de preus, tant en l'alimentació com en l'habitatge, la precarietat laboral i, en definitiva, l'alt cost del nivell de vida».



Tot això provoca que la situació de les persones sense sostre es cronifiqui i que aquells qui tenien pocs recursos en tinguin encara menys. Borràs apunta també que «hi ha persones que cobren ajudes com la Renda garantida o l'Ingrés Mínim Vital que no poden sobreviure amb això i han de venir aquí per poder menjar». Els usuaris que arriben a Taula Amiga venen derivats de l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb qui Formació i Treball, l'entitat que gestiona el servei, manté una estreta relació.Una part de les places del menjador social va destinada als Serveis Socials Bàsics, una altra als usuaris que dormen a l'alberg de la Fundació Bonanit i una darrera a les persones derivades del Punt d'Atenció a les Persones Sense Sostre (PASS). El responsable de Taula Amiga explica que, realment, atenen «diferents situacions d'emergència». Per exemple, si a algú se li crema la casa i necessita menjar, l'atenen.El perfil habitual que arriba al menjador és el d'un home de mitjana edat, encara que Borràs apunta que n'hi ha de tot: «Tothom pensa en les persones sense llar, però també hi ha persones en situació d'ocupació, d'altres amb una pobresa elevada o famílies que, transitòriament, s'han quedat sense recursos». Segons cada cas, la treballadora social i l'administració decideix quin servei se'ls ofereix. Taula Amiga no només funciona com a menjador social, sinó també amb entregues d'aliments. Actualment, distribueixen lots a 75 famílies a la setmana.«Solen ser famílies nombroses i nouvingudes, amb nens, que poden cuinar a casa», explica Borràs qui indica que, en el cas de les persones que van directament al local de l'entitat a menjar «tenen un perfil més individual, normalment estan més soles». En aquest sentit, Borràs afirma que un dels objectius que persegueixen des de Taula Amiga, és el de convertir el menjador social en un espai agradable i càlid, on no hi hagi conflictes i els usuaris rebin un bon tracte.Cal destacar que un 80% dels aliments que s'entreguen o s'utilitzen per preparar els menús que se serviran provenen de donacions. De la resta, que sobretot són complements per a la cuina diària, se'n fa càrrec la mateixa entitat. «Si fa falta cobrir alguna despesa, ho fem, tot i que en tema de pressupost anem molt limitats, sobretot ara amb la inflació», apunta Borràs. El 2022, entre el Banc d'Aliments de Tarragona, el Banc d'Aliments europeu, i els supermercats Mercadona i Consum, que són «els quatre principals proveïdors de donacions», Taula Amiga va arribar a recollir 100 tones d'aliments.

Oportunitats laborals

Taula Amiga també és un espai on es donen oportunitats de formació laboral a persones en risc d'exclusió social. De fet, l'equip de cuiners del menjador està constituït per treballadors d'inserció. El responsable del servei detalla que els sous que reben els empleats provenen de la subvenció que rep l'entitat per part de l'Ajuntament. «Els itineraris d'inserció no passen de més de 18 mesos», explica Borràs, qui indica que, cada 6 mesos, el tècnic acompanyant fa una revisió del seu cas per valorar «si ja pot fer el pas al mercat ordinari o pot continuar una temporada més aquí per continuar formant-se».



Una cosa semblant passa amb els usuaris, però, en aquest cas, són els treballadors de l'IMSST els que valoren el cas de cadascun d'ells. «Quan s'acaba el període de temps que Serveis Socials els havia assignat per poder beneficiar-se del servei de menjador social, es determina si continua necessitant-lo», detalla el responsable de Taula Amiga. D'altra banda, Borràs apunta que, tot i l'augment d'usuaris, el local encara no se'ls ha quedat petit. «Ells s'autogestionen, alguns venen a les 12 per dinar aviat, altres més tard per estar més tranquils i alguns s'emporten els plats a la platja».



El responsable de Taula Amiga reconeix que és important que hi hagi aquest servei, que s'ofereix els 365 dies de l'any, per cobrir les necessitats de menjar de la població. Afirma, però, que més enllà de la caritat cal «lluitar per la justícia social». Borràs assegura que és necessari oferir «pa, habitatge i feina» per poder acabar amb aquest problema que cada cop és més present a la societat i on més es veu reflectit és en els menjadors socials. De fet, en el del barri de Bonavista, gestionat per Joventut i Vida, també van patir un increment d'usuaris a principis d'any, quan van començar a acollir 33 famílies més que en el passat 2022.