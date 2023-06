Més de 460 col·legiats i col·legiades podran optar per la candidatura que encapçala Adolf Quetcuti, o per la de Xavier Llorens

Els aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona tenen una cita a les urnes, aquest dimarts 13 de juny, per a escollir al president del COAATT per als propers quatre anys. Els més de 460 col·legiats i col·legiades amb dret a vot podran optar per la candidatura que encapçala Adolf Quetcuti, candidat a la reelecció; o a l'encapçalada per Xavier Llorens.Els dos aspirants a la presidència del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT) tenen una dilatada trajectòria professional en l'àmbit tècnic al sector de la construcció i presenten un nodrit equip de professionals que els acompanyen als seus equips que opten a gestionar el Col·legi en aquest nou període. L'horari de les votacions serà de 9 a 17 h.