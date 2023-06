Detenen un conductor novell a Tarragona que quintuplicava la taxa d'alcohol permesa

El detingut, quan es va aproximar a un control de trànsit, va deixar el vehicle abandonat i va fugir corrents

Actualitzada 12/06/2023 a les 17:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat un home de 47 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets van tenir lloc pels volts de les 07.05 hores al punt quilomètric 1163 de la carretera A-7 al seu pas per Tarragona, quan un vehicle es va aproximar a un control de trànsit. En observar la presència policial, el conductor va aturar i abandonar el vehicle per sortir corrents. Els agents el van poder interceptar immediatament i van adonar-se que evidenciava anar sota els efectes de l'alcohol.Seguidament els mossos li van fer la prova d'alcoholèmia i l'home va donar una taxa de 0,83 mil·ligrams per litre d'aire espirat quan la taxa d'alcoholèmia permesa per a un conductor novell no pot ser superior a 0,15 mg/l. Està previst que el detingut passi a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona durant les properes hores.