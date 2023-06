Alumnes de Tarragona exposen peces de joieria creades durant el projecte 'L'artista va a l'escola'

L'alumnat ha gaudit de l'acompanyament de la joiera professional Raquel Aliaga Alcon

Actualitzada 12/06/2023 a les 15:02

L'Artista va a l'escola

Aquest dilluns 12 de juny al matí s'ha inaugurat l'exposició col·lectiva de les peces de joieria confeccionades per part de l'alumnat de l'Institut escola l'Arrabassada i de l'escola Pau Delclòs mitjançant el projecte educatiu l'Artista va a l'escola.Aquestes petites obres d'art es poden veure a partir d'avui i fins al pròxim 19 de juny a l'Espai Joieria Personal, ubicat al carrer Major número 36. Un centenar d'alumnes han elaborat aquestes joies gràcies a l'acompanyament de l'artista invitada d'aquest curs, la joiera professional Raquel Aliaga Alcon, qui ha apropat l'ofici, les tècniques i el procés de joieria als nens i nenes.En el marc del projecte l'Artista va a l'escola, Aliaga ha aportat la passió i metodologia del seu taller a les aules i ha anat acompanyant durant tot el procés a l'alumnat, explicant i introduint els passos que cal seguir a l'hora de crear una joia, des de la proposta de la idea fins a l'elaboració del producte final en metall.L'Artista va a l'escola és un projecte educatiu impulsat des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) amb l'objectiu d'apropar l'art contemporani a les escoles i instituts de la ciutat de la mà d'artistes del territori. Amb l'assessorament del personal tècnic de l'IMET, el personal docent i els i les artistes participants aconsegueixen que l'alumnat faci servir l'art com a instrument de recerca personal i social, i també com a eina d'expressió i comunicació d'idees.L'Artista va a l'escola és una de les iniciatives educatives emmarcades en el Servei d'Arts i Educació de l'IMET, el qual té l'objectiu de treballar per a educar a la ciutadania en la sensibilitat i en el reconeixement de tot allò que les arts aporten a la vida quotidiana. La finalitat d'aquest servei és democratitzar i incrementar les oportunitats per a desenvolupar competències creatives i artístiques, apostant per una formació humanista que té, entre els seus principals actius, el treball en equip, el respecte, la tolerància, la igualtat i la creativitat.