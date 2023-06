Valle Mellado encapçalarà la llista del PSC a Tarragona pel 23-J

Montse Mínguez i Marc Lamuà repetiran com a caps de llista del PSC a Lleida i Girona

10/06/2023 a les 17:54

Valle Mellado encapçalarà la llista del PSC a Tarragona per les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Així ho ha avançat aquest dissabte el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, que ha participat al Consell Federal del PSOE que s'ha celebrat a Madrid.La comissió electoral del partit es reunirà aquest diumenge per elevar la proposta de llistes al Consell Nacional per ratificar-les el mateix dia. Aquesta setmana ja va transcendir que Meritxell Batet tornarà a encapçalar la llista de Barcelona, amb els ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez en el segon i tercer lloc, respectivament.Per la seva banda, Montse Mínguez i Marc Lamuà repetiran com a caps de llista del PSC a Lleida i Girona de cara als comicis estatals del 23-J.