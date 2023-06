La Fundació de la Guardia Civil de Tarragona celebra el seu 179è aniversari

L'acte va permetre brindar un homenatge als Guàrdies Civils que s'han retirat, als quals se'ls hi va lliurar un diploma d'agraïment i el seu full de serveis

10/06/2023 a les 11:42

En el matí d'ahir divendres, es va celebrar l'Acte Institucional per a commemorar el 179è Aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil, a la Sala d'actes de la Comandància de Tarragona. Va estar presidit pel Subdelegat del Govern a Tarragona, Santiago Castellà Surribas i pel Tinent Coronel Cap de la Comandància, Jordi Verger Sans.A aquest, van assistir-hi autoritats civils i militars, així com responsables policials d'àmbit autonòmic i local, representants de les diferents administracions, nombrosos guàrdies civils en situació d'actiu, reserva i retirats, al costat dels seus familiars i nombrosos ciutadans que van acompanyar a la Guàrdia Civil en la seva celebració.Es va dur a terme un emotiu reconeixement a tots els guàrdies civils que van concloure la seva vida professional al servei dels ciutadans, en reconeixement de gratitud i per la culminació de tota una carrera. A més, es va imposar 11 condecoracions al mèrit a guàrdies civils que van destacar de manera extraordinària en la seva labor diària, i es va lliurar una placa de reconeixement al Intendent Major de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Enrique Fernández Ferreira, per la seva dilatada trajectòria i la seva col·laboració amb la Guàrdia Civil.Un dels moments més emotius va ser durant el lliurament d'una placa commemorativa al membre de major edat de la Guàrdia Civil a Tarragona, un capità retirat que complirà en pocs mesos els 99 anys d'edat.Es va donar per finalitzat l'acte amb un emotiu homenatge als caiguts i amb la interpretació de l'Himne de la Guàrdia Civil.