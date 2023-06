El claustre de la Catedral va rebre visitants i veïns durant el dia de celebració del Corpus

Actualitzada 11/06/2023 a les 19:58

El claustre de la Catedral es va convertir ahir, una altra vegada, en una desfilada de veïns i visitants desitjant veure l'Ou com balla dalt de la font. En un escenari immillorable pel que fa a història, natura i arquitectura, els tarragonins van tornar a reivindicar la seva identitat i les seves tradicions. «Portem Tarragona a la sang», resumia Ana Estopà al matí, hores abans de la processó del Corpus.



Moltes famílies de la ciutat fan cap a la Catedral any rere any per ajudar a preservar la tradició i transmetre-la a les noves generacions. «Seria una pena que s'acabés», comentava Estopà, qui observava com «ha augmentat la mitjana d'edat». «Abans hi havia més gent jove, però ara també n'hi ha i és suficient perquè perduri», explicava en referència a l'Ou com balla i altres celebracions. «Al Seguici de Santa Tecla hi ha força gent jove, per exemple», va afegir.Prop de la família d'Estopà, Juani Molina es captivava veient l'Ou per primera vegada. «No havia vingut mai, però ara vindré cada any», deia acompanyada de la seva tieta, Paquita Molina. A diferència de la seva neboda, Molina acostuma a assistir-hi cada any: «Els tarragonins tenim obligat venir cada any a veure l'Ou com balla». «És molt bonic, tot i que em fa la sensació que altres anys estava més ben adornat i florit», apuntava. Dues persones que també van conèixer ahir aquesta part de la cultura de la ciutat van ser Luciano Natali i Paula Escudero, argentins que van arribar a Tarragona fa tan sols dos mesos. «Estem aprenent les tradicions tarragonines», exposaven.A la tarda, el Pla de la Seu va veure arrencar la processó de Corpus. La celebració va continuar amb el ball de gegants i gegantons a la plaça de la Font, on va acabar un dia perfecte per expressar l'esperit tarragoní.