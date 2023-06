Els amants de la cervesa i de les croquetes tenen una cita a Tarragona el 17 de juny

La tercera edició de la Fira Aproxima't se celebrarà al Parc Saavedra i també disposarà d'un Mercat Km. 0, DJs i un concert

Actualitzada 09/06/2023 a les 21:17

Ja és aquí la III Fira Aproxima't 2023. Un any més, el Casal Popular Sageta de Foc convoca a tots els tarragonins i tarragonines a gaudir de la feina que fan les productores de proximitat del territori en el marc d'aquest esdeveniment, que es celebrarà el proper 17 de Juny al Parc Saavedra de Tarragona i inclou el Mercat de Productes de Proximitat, el Tast de Cervesa Artesana i la Gran Encroquetada Popular.En aquesta 3a edició, la Fira compta amb una quinzena de parades de producte artesà i Km.0 i fins a quatre productores de cervesa artesana. Entre d'altres, aquestes són algunes de les productores que participaran de la Fira: Espècies a mà (espècies), Flors del Brugent (mel), Formatges la portella, Xivi (roba), Terra X Viva (macramé), Tsunamis (canya de sucre), Hort de la bassa (horticultora), El Manou (formatge), Forn de Mont-ral, Rosana (teules decorades) i l'Associació d'il·lustradores de Tarragona. També col·laboraren Vinya Janine i La Brostada.Així mateix, entre les 4 cerveseres artesanes repeteixen Kesse, Ona i Les Clandestines, i aquest 2023 s'incorpora també la cervesera Twins. La nova ubicació de la III Fira Aproxima't, al Parc Saavedra de Tarragona, es deu al gran èxit d'afluència de públic de les dues anteriors edicions i a la recerca d'un espai amb un clima més agradable pel visitant i amb més espai per les productores de proximitat.Les portes de la Fira s'obriran a les 10h del matí, amb el Mercat de Proximitat i Artesania tarragonina. A mig matí, s'han organitzat activitats infantils i per canalla de diferents edats. A partir de les 11.00h començarà l'hora del vermut, amb la 3a Mostra de Cervesa Artesana, el Tast de Kombucha La Valiente i la Gran Encroquetada Popular, que començarà a les 13h i estarà amenitzada amb la música d'El Artistre.La primera part de la jornada es tancarà a les 16h, després d'un Dinar Popular amb patates de l'hort a la viuda. La III Fira Aproxima't tornarà a obrir portes a les 19h, amb la reobertura del Tast de Cerveses Artesanes, punxadiscos i sopar de mandonguilles menorquines de Sant Joan, la prèvia al concert de Sweet Soul Music fins les 23h.