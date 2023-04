Tarragona rep entre aplaudiments els esportistes dels Special Olympics

La Diputació va reconèixer els esforços realitzats pel centenar d'atletes amb discapacitat intel·lectual que hi van participar

Homenatge a l'alçada

Nagore Acebal va ser una de les esportistes més destacades dels Jocs Special Olympics 2023, un dels esdeveniments esportius internacionals més importants per a les persones amb discapacitat intel·lectual. La jugadora del Club Esportiu Solc es va coronar a Granollers aconseguint la medalla d'or en tenis, després de vèncer a la seva companya d'equip, Laura Gómez, qui va aconseguir una plata que també té gust d'or.Ambdues reconeixen que va ser una final molt renyida, on van poder «gaudir molt» d'una passió que comparteixen. Acebal i Gómez, juntament amb 93 esportistes més de clubs d'arreu de la província, van ser ovacionats i aplaudits al Palau de la Diputació de Tarragona.Acebal fa 30 anys que practica esport i, a casa seva, atresora moltes medalles. Això sí, la que ha guanyat a Granollers és tan especial com la primera. «Vaig guanyar els quatre partits que vaig jugar», reconeixia orgullosa. Per la seva part, Gómez confessa que, tot i haver arribat a la final «la competició va ser complicada». Això sí, ambdues no dubten a destacar que s'ho van passar molt bé: «Vam poder conèixer a companys d'altres equips». A més, Gómez reconeix que el millor record que guarda és «l'acte inaugural i la desfilada amb les banderes, va ser emocionant».Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, també va posar en valor «l'esforç i el treball» dels jugadors, als qui va felicitar per com han «representat» les comarques de Tarragona, obtenint medalles en les seves disciplines. La presidenta de la Diputació va celebrar que els esportistes del territori puguin participar en «esdeveniments tan importants» i confia que en un futur es puguin celebrar els Jocs Special Olympics «més a prop de casa».En aquest sentit, va destacar el paper que juga la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL. La presidenta de l'entitat, Carme Saldaña, va assegurar que se senten «orgullosos» dels «grans esportistes» que hi ha a la província i va agrair les famílies, els presidents dels clubs, els entrenadors i tota la gent que hi ha darrere d'aquests jugadors.Laia Mestres és una d'aquestes figures tan claus en el món de l'esport inclusiu. Des del 2017, entrena al Club Esportiu Alba de Reus. «Ha sigut molt bonic, emocionat i cansat», explicava Mestres, qui afegia que per a la trentena d'esportistes que van portar als Special Olympics de Granollers «ha estat una experiència inoblidable, alguns deien que ha estat la millor de la seva vida». D'altra banda, va recordar la importància que les administracions «donin suport als clubs».Unes 240 persones, entre jugadors, presidents, entrenadors i familiars, van assistir a l'acte organitzat per la Diputació de Tarragona per homenatjar els esportistes del Club Solc de Tarragona, l'ADT, el Club Estela de Tarragona, el Club Àngel-Apasa Amposta, el Club Villablanca de Reus, el Club Esportiu Alba Reus, i el Club Garbí El Vendrell.Enrique Alberto Martínez, integrant de l'entitat penedesenca, va aconseguir la medalla de plata en la modalitat de petanca: «Els primers dies van ser complicats perquè no m'agrada dormir fora de casa, però al final ha valgut la pena». Ell, com tots els herois olímpics de la demarcació, van ser rebuts entre aplaudiments que reconeixien la feina feta.