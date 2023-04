L'Ajuntament de Tarragona naturalitzarà una rotonda del polígon industrial Riu Clar

Els treballs, amb un pressupost estimat de 63.580 euros, permetran eliminar el paviment que hi ha de l'antic pas del carrer del Sofre

L'Ajuntament de Tarragona va licitar ahir els treballs de naturalització d'una rotonda al polígon industrial Riu Clar. Concretament, la de la cruïlla entre els carrers del Sofre i del Coure. Els treballs, amb un pressupost estimat de 63.580 euros, permetran eliminar el paviment que hi ha de l'antic pas del carrer del Sofre, d'abans de la construcció de la rotonda.Ara, els carrils asfaltats es troben separats entre si per un parterre central i separats de la calçada actual per uns altres dos en forma de mitja lluna. Els tres parterres es troben absolutament erms. Tanmateix, el projecte contempla la formació de monticles a la part central i la plantació d'espècies vegetals que aportaran color a l'espai.Per al seu manteniment, s'instal·larà un sistema de reg per degoteig. Per aquest motiu, es dotarà la rotonda d'una connexió a la xarxa general d'aigua. A més, s'eliminaran les males herbes existents. L'objectiu final de la iniciativa és «renovar la imatge dels polígons industrials de la ciutat», tal com es llegeix al plec tècnic.«En concret, aquesta rotonda, tant per les seves dimensions com per la seva situació al bell mig del polígon Riu Clar i, sobretot, pel seu estat d'abandonament, és un dels punts clau per millorar la imatge de la zona», s'afegeix. El termini d'execució previst per l'Ajuntament, un cop adjudicat el projecte, és d'uns sis mesos.