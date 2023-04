Els partits de Tarragona prioritzen Facebook i Instagram per fer campanya a xarxes

Formacions polítiques inverteixen al voltant d'un miler d'euros en publicitat per difondre els seus missatges per internet

Actualitzada 11/04/2023 a les 20:53

Molts dels partits polítics de Tarragona invertiran en publicitat a xarxes socials durant la campanya electoral. Les preferides per les formacions, que valoren el perfil d'usuaris de cadascuna de les plataformes, són Facebook i Instagram. La primera, orientada a un públic més adult. La segona, a un més jove.Les xarxes socials permeten difondre el programa polític i ofereixen la possibilitat de segmentar els anuncis per zones i per franges d'edat. Avui dia, també són imprescindibles per a la política, motiu pel qual diversos partits hi destinaran al voltant del miler d'euros en publicitat.La convocatòria d'eleccions d'aquest mes restringeix el marge de maniobra per pagar per anuncis fins al 12 de maig, amb l'inici de la campanya electoral. Tanmateix, els portals com Facebook i Instagram ja han estat una eina emprada durant els mesos previs per algunes formacions, com el PSC o En Comú Podem.El partit socialista, a través del perfil del candidat a l'alcaldia, Rubén Viñuales, ha llançat una trentena de publicacions a Facebook des del maig de l'any passat, tal com indica la biblioteca d'anuncis d'aquesta plataforma. A més, indica que s'hi han destinat 632 euros.Quan comenci la campanya, el PSC preveu destinar entre uns 300 i uns 600 euros més a aquesta mena de publicitat. Segons apunten fonts del partit socialista, les infografies i les notícies o els missatges funcionen millor que els vídeos. «És una eina per mostrar-te, però no serveixen de res si no has treballat bé el teu projecte», subratllen.Al seu torn, En Comú Podem també va fer dos anuncis abans de la convocatòria dels comicis, amb el seu alcaldable a Tarragona, Jordi Collado, com a protagonista. «Les xarxes et permeten segmentar i afinar més el públic al qual et dirigeixes», explica el mateix Collado. Alhora, defensa que també és important apostar pels mitjans convencionals per fer publicitat, tot i que, sobretot, «la clau encara és trepitjar el carrer i parlar amb la gent», exposa el cap de llista.Fonts d'ECP calculen que destinaran entre 1.500 i 2.000 euros a la publicitat a xarxes socials. «Aquestes plataformes faciliten que la gent et descobreixi i et valori com una opció política», apunta Collado. Al mateix temps, pensa que la majoria de formacions no aposten per Twitter perquè hi ha més «confrontació».De la mateixa manera que Collado, el candidat a l'alcaldia de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, opina que el més rellevant és el «cara a cara» i «sortir al carrer». Això no obstant, considera que internet juga un paper fonamental actualment. Des de JuntsxCat manifesten que no superaran els 1.000 euros per promocionar el seu programa per xarxes. Facebook i Instagram són la prioritat, tot i que també es contempla apostar per TikTok, on predomina el format audiovisual.ERC també invertirà en la promoció de les seves propostes per plataformes digitals, mentre que la CUP decidirà en els pròxims dies si destina una part del seu pressupost a publicitar la campanya a les plataformes, igual que el PP i Ciutadans. «Ho farem en funció dels recursos econòmics, però és fonamental avui dia apostar per les xarxes socials», comenta la portaveu, Lorena de la Fuente.El preu dels anuncis varia en funció dels dies de durada i de l'audiència a la qual es vol arribar. En l'àmbit local, uns 6 euros al dia per a publicitat seria una bona xifra, segons valoren des del PSC. La segmentació es pot fer no només per franges d'edat i per territori, sinó també per afinitats. Dins de Tarragona, fins i tot, es pot focalitzar l'anunci en un barri en concret si es vol promocionar un projecte de la zona.El consultor polític Xavier Tomàs, en declaracions al diari Més, va posar en relleu la importància per fer publicitat a través dels canals de comunicació digitals a causa del seu gran impacte en la població, superior al dels mitjans físics arran de la pandèmia, tal com va assenyalar.