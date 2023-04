Els campaments de les agrupacions d'escoltes de Tarragona s'adapten a la sequera

Les entitats preveuen un estiu amb restriccions per la sequera i busquen espais habilitats i tancats on poder cuinar el menjar

Les agrupacions d'escoltes de Tarragona han començat a planificar els campaments d'estiu amb un ull ficat a la sequera. Enguany s'espera un estiu càlid i sec i les restriccions del cos dels Agents Rurals –com per exemple la prohibició d'encendre foc–, són més que probables.Aquest fet afectaria la manera d'alimentar-se de les agrupacions, ja que si no disposen d'un espai on poder fer-se el menjar, hauran de passar els dies que estiguin fora de casa amb el menjar fred. Per aquest motiu les entitats comparteixen el mateix objectiu: disposar d'un espai habilitat on poder cuinar-se el menjar calent.«Si no es disposa d'un refugi tancat i apte, hem de tirar de nevera i passar amb menjar fred, cosa que, depenent dels dies que estiguis fora, doncs sempre és un inconvenient», expressa Laura Pinyol, cap de l'Agrupament Escolta i Guia Alverna de Tarragona (AEiG Alverna). És per això, que aquestes agrupacions d'escoltes tenen la intenció de buscar un terreny que disposi d'un espai d'aquestes característiques.«Ja intentem a fer-ho així, però davant d'una situació com la d'enguany seria ideal tenir un espai habilitat que ens serveixi de cuina per poder cuinar-nos el menjar», expliquen des de l'Agrupament Escolta i Guia Fent Camí de Tarragona (AEiG Fent Camí).Una altra possibilitat que també es contempla, és la d'endarrerir els campaments alguna setmana més per tal d'evitar fer-los les setmanes més caloroses, i baixar així doncs les probabilitats d'un incendi. «L'any passat vam haver de canviar els campaments a l'última hora, així que enguany hem decidit endarrerir-los fins a principis de setembre», afirma Javi Brull, de l'Agrupament Escolta i Guia Xaloc de Tarragona (AEiG Xaloc).Com cada any, el cos dels Agents Rurals calcula les situacions de perill d'incendi forestal a les diferents zones de Catalunya, i segons el grau de perillositat, s'imposa un mètode d'actuació i unes restriccions. Aquest fet condiciona sovint les rutes de les agrupacions, que en alguns casos es veuen modificades amb pocs temps d'antelació.«Des del Departament d'interior de la Generalitat l'any passat ja se'ns va avisar quatre dies abans de sortir que a la zona on anàvem, s'havia detectat un nivell elevat de sequera i, per tant, que havíem de canviar el nostre full de ruta, i adaptar-nos a la nova situació que marca el Pla Alfa» explica Javi Brull, un dels caps de l'Agrupament Escolta i Guia Xaloc de Tarragona.«Com cada any, haurem de seguir els protocols de risc d'incendi a l'estiu i estar pendents de si la nostra zona està en alerta o no, ja que ens poden canviar bastant els plans llavors», expressa Alexandre Vílchez Peña, cap de l'Agrupament Escolta i Guia de la Salle Torreforta de Tarragona (GELSTO).De fet, en els nivells alt i extrem de risc d'incendi –nivells dos i tres–, és quan es prohibeix o es restringeixen determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc en espais naturals no autoritzats, a més de la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles i l'ús de barbacoes en les àrees de lleure existents, podent, fins i tot, restringir l'accés a les muntanyes.