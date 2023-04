Viñuales proposa crear una nova ruta que contempla la recuperació de les termes de Sant Miquel i la Font dels Lleons

11/04/2023 a les 15:04

El candidat socialista a l'alcaldia de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat les línies mestres per transformar el barri del Port amb una clara aposta perquè l'actual carrer del Mar esdevingui el futur centre neuràlgic del barri. La reforma consistiria en alliberar els 20.000 m2 d'espai ferroviari, que actualment estan en desús i crear la Rambla del Mar per «generar prosperitat i activitat econòmica i social pels barris marítims». El projecte es va redactar en el darrer mandat del PSC i, segons els i les socialistes, compta amb la voluntat del Ministeri per fer-ho realitat. «Creiem en un barri del Port que sigui motor de transformació econòmica i social de la ciutat, que iniciï el canvi que volem impulsar a Tarragona a partir del mes de maig», ha afirmat Viñuales.Pel PSC, aquesta transformació de la Part Baixa de la ciutat consistiria en dotar-la d'activitat econòmica, cultural i patrimonial. Viñuales vol crear una nova ruta del barri del Port com a escenari de la vida romana de Tàrraco, que comportaria la recuperació de les termes de Sant Miquel i la Font dels Lleons. Aquest nou itinerari patrimonial, que connectaria el Teatre Romà amb la Necròpolis, serviria per explicar l'entrada a la capital romana d'Hispània des del mar i la seva activitat portuària. Amb aquesta aposta «s'aconseguirà un turisme que pernocti durant qualsevol estació de l'any i es recuperaran espais que ara resten tancats i són desconeguts per la majoria de la ciutadania», ha afegit Viñuales.Segons el PSC, aquesta generació d'activitat econòmica aniria complementada de la millora de l'espai públic. Viñuales ha exposat la necessitat de remodelar l'ampliació de voreres i la renovació de l'enllumenat públic en aquesta zona de la ciutat. La nova proposta camina per aconseguir «un barri del Port digne amb un comerç local de qualitat potent i amb unes voreres amples, que permetin la generació de nova activitat econòmica».