Tarragona passarà d'ingressar el 2,6% al 100% de la valorització de residus

L'Ajuntament ingressarà tots els diners del reciclatge amb el nou contracte de la neteja, mentre que amb l'actual la major part és per a l'empresa

Actualitzada 10/04/2023 a les 20:30

L'Ajuntament de Tarragona ha recaptat, en la darrera dècada, al voltant del 2,6% dels diners obtinguts per la valorització de residus i per les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió, com Ecoembes i Ecovidrio, entre altres. L'explicació és que la fórmula de repartiment d'ingressos pel reciclatge de l'actual contracte de la neteja indica que la major part és per a l'empresa adjudicatària. Tanmateix, el nou contracte que es tornarà a licitar preveu que el consistori es quedi amb la totalitat dels beneficis.Entre els anys 2011 i 2021, a l'administració local tan sols li han correspost 337.625,89 euros, mentre que l'empresa encarregada del servei n'ha obtingut 12,7 milions d'euros. Amb l'entrada en vigor del nou contracte, l'Ajuntament preveu recaptar més d'un milió d'euros cada any per la valorització de residus i les aportacions realitzades pels Sistemes Integrats de Gestió. A més, alguns dels ingressos derivats de la recollida selectiva també provenen del cànon de retorn sobre la taxa de deposició de la fracció de resta de l'Agència de Residus de Catalunya.El conveni actual entre el consistori i l'empresa determina que, fins als 1.100.000 euros a l'any, els ingressos són tots per a l'adjudicatària, FCC Medio Ambiente. A partir d'aquesta xifra i fins a 1,5 milions d'euros, el 65% és per a la concessionària i el 35% restant per a l'Ajuntament.L'any que més diners ha pogut recaptar el consistori en la darrera dècada va ser el 2012, amb 118.393,26 euros. Això no obstant, els va donar a FCC per efectuar una campanya de sensibilització ciutadana de recollida selectiva. El 2013 també en va donar 52.269,58 amb la mateixa finalitat.Les liquidacions anuals dels ingressos derivats de la gestió dels residus depenen de múltiples factors, com el preu de compra dels mateixos residus o el volum de tones recollides selectivament per part dels ciutadans. En aquest sentit, l'Ajuntament pretén que se separi millor la brossa amb la implementació del porta a porta a la Part Alta i l'expansió per tota la ciutat del sistema de control d'accés als contenidors, un model que ja s'ha implantat en alguns contenidors del Serrallo, Cala Romana i Bonavista.L'increment de la recollida selectiva també busca portar menys materials a la incineradora, la qual cosa també ajudaria a reduir la despesa municipal.