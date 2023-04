Tarragona organitza dues fires per visibilitzar la tasca de les cooperatives del territori

Pel mes del Comerç Just i l'Economia Social s'han programat també una desena d'activitats que s'allargaran fins a finals de maig

Actualitzada 11/04/2023 a les 13:51

Nova edició del Tarragona Economia Social i Solidària

El mes del Comerç Just i l'Economia Social de Tarragona vol visibilitzar la tasca de les cooperatives del territori, així com els seus serveis i valors. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament, l'Ateneu Cooperatiu Coopcamp, La Teulada i Setem organitzaran activitats durant l'abril i el maig. En destaquen, la Fira de l'Economia Solidària del Camp de Tarragona (FESCT) el pròxim 15 d'abril, així com la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, el 12 de maig. Els esdeveniments oferiran música, activitats familiars i representacions teatrals, entre altres. A més, enguany, l'Associació La Teulada suma diverses activitats com un escape room, una visita teatralitzada al nou espai de l'entitat o una trobada per reparar petits electrodomèstics.La FESCT donarà el tret de sortida a la celebració del mes del Comerç Just i l'Economia Social aquest dissabte a la plaça Corsini de Tarragona. Ho farà amb jocs infantils, tallers de contes, tast de vins i formatges i un vermut musical, entre altres. Una de les novetats d'enguany és que totes les activitats del programa estan impulsades per entitats de la ciutat. De fet, estan cridades a participar-hi una setantena de cooperatives i associacions, segons ha explicat el regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Manel Castaño.Les activitats al voltant de l'economia social i solidària continuaran el dilluns 17 d'abril a la tarda a la plaça Anselm Clavé. L'objectiu de l'Associació La Teulada és transmetre els valors del cooperativisme a través d'un escape room, de jocs de taula, de capses d'aprenentatge i d'un racó de lectura. L'entitat també ha organitzat una visita teatralitzada al nou local situat al carrer Pin i Soler el divendres 5 de maig i altres activitats que aniran anunciant a través de les xarxes socials.Enguany, la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica – que arriba a la 22a edició – coincideix amb el Dia Internacional del Comerç Just celebrat el 12 de maig. També a la plaça Corsini de Tarragona s'han organitzat un conjunt d'activitats amb l'objectiu d'impulsar «un model transformador, amb pràctiques comercials i internacionals justes, salaris i preus dignes, sense treball infantil ni discriminació, amb igualtat de gènere i llibertat d'associació i amb cura del medi ambient», segons ha explicat el representant de Setem, Josep Naval.Paral·lelament, des de Tarragona Impulsa iniciaran en les pròximes setmanes la tercera edició del Tarragona Economia Social i Solidària (TESS). Es tracta d'un programa formatiu adreçat a projectes emprenedors amb una idea de negoci sota els principis de l'economia social i solidària i «que vulguin consolidar-se com a cooperatives», segons ha anunciat Castaño.