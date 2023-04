S'obre el termini per reservar les entrades dels Premis Ones 2023

La cerimònia d'entrega dels guardons serà divendres 16 de juny al Teatre Metropol

Actualitzada 11/04/2023 a les 11:28

Els premiats d'enguany

Els Premis Ones Mediterrània arriben enguany a la seva 29a edició. La cerimònia d'entrega dels guardons tindrà lloc aquest pròxim divendres, 16 de juny a les 19h, al Teatre Metropol de Tarragona. Les entrades per assistir-hi són gratuïtes, però les places són limitades. Des d'avui mateix ja es poden reservar a través del telèfon (977 551 300) o bé per correu electrònic ( comunicacion@mare-terra.org ).La XXIX edició dels Premis Ones Mediterrània reconeix la trajectòria i projectes de persones i entitats que impulsenaccions positives per generar consciència pel medi ambient, en defensa dels drets humans, que fomenten la cultura i la solidaritat. Així el Reconeixement Ones Mediterrània s'entregarà a Peret i Chacho, creadors de la rumba catalana. En la mateixa línia, el C. D. La Floresta rebrà el Premi Ones Compromís Social.El Premi Ones Mediterrani Atlàntic es lliurarà a la Cova Urbana de Tarragona, gestionada per la Societat d'Investigacions Espeleològiques de Tarragona (SIET). L'activisme ambiental i social tindrà un paper destacat amb «Cuerdas» d'Estibaliz Urresola, que explica una història de lluita d'una coral de dones de Muskiz (País Basc), i que rebrà el Premi Ones RIET. D'altra banda, el Premi Ones EFE Verde es lliurarà Reporteros Sin Fronteras. Teachers For Future Spain serà reconegut amb el Premi Ones Bosque Habitado per la seva labor educativa i de consciència. El Premi Ones Mare Terra serà per a Fernando Valladares, activista, divulgador i investigador del CSIC, i el Premi Ones Sirusa també es dedicarà a la divulgació, en aquest cas de la protecció i defensa dels boscos, per al bomber Marc Castellnou.Els agents forestals i mediambientals rebran el primer Premi Ones del Comitè Espanyol de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura per la seva tasca preventiva d'incendis i la lluita contra la caça il·legal. Recollirà el guardó l'Associació Espanyola d'Agents Forestals i Mediambientals (AEAFMA).