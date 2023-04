Les 77 noves càmeres del Port estaran instal·lades el pròxim setembre

El projecte contempla la implementació de 17 sistemes de videovigilància a l'espai urbà

El Port de Tarragona tindrà instal·lades 77 noves càmeres el pròxim setembre. De les 77, 17 s'ubicaran arreu de l'espai urbà, entre la llotja de pescadors del Serrallo i el passeig marítim de Rafael Casanova en el seu pas per la platja del Miracle. L'empresa adjudicatària, Magal S3 España, comença aquest abril a implantar els sistemes de videovigilància.L'Autoritat Portuària ha destinat 669.837 euros (IVA inclòs) al projecte, que pretén millorar el servei actual. Les càmeres es distribuiran a diferents llocs que són competència del Port, com els Molls de la Química, d'Andalusia i d'Aragó. Alhora, es col·locaran altres en entorns urbans, com una a la llotja dels pescadors i una altra al costat de la zona de terrasses del Serrallo, prop del pont de la Petxina. La proposta també contempla col·locar-ne al Tinglado 1, a l'edifici de l'Stella Maris, dos al de la Creu Roja i tres entre la seu institucional i l'administrativa. Pel que fa a la seu institucional, també hi haurà dues tocant a la rotonda que connecta amb el port esportiu.Els equips de videovigilància també s'incorporaran a diferents punts de davant de la platja del Miracle, sobretot al voltant de la passera que travessa les vies del tren, tant pel cantó més pròxim al passeig de Rafael Casanova com pel cantó de la Baixada del Toro.L'Autoritat Portuària, tal com es recull a la documentació tècnica del projecte, apunta que cal millorar la distribució de les zones amb videovigilància i les seves característiques i prestacions. Entre les 77 noves càmeres, hi ha diferents models a causa de les necessitats i les particularitats de cadascun dels llocs on s'incorporaran. Algunes seran de tipus dual de llarg abast, altres d'un abast inferior i altres Domo, que tenen un disseny en forma de cúpula de vidre. L'adjudicatària també s'encarregarà de situar els cartells de senyalització corresponents, de connectar les càmeres a la línia elèctrica i d'integrar el software adequat.La instal·lació d'aquestes càmeres per part del Port se sumarà a altres arreu de la ciutat que ha posat o posarà en marxa l'Ajuntament de Tarragona. A la zona de Llevant ja hi ha una vintena en funcionament, mentre que la Part Alta n'estrenarà 28 en els pròxims mesos.