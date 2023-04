La Sala Trono i la Capona s'uneixen per potenciar la cultura i la lectura de teatre

El proper 13 d'abril es farà lectura de text dramatitzada de la producció 'Tornaria a viure com si fos un llangardaix'

Actualitzada 11/04/2023 a les 15:18

La Sala Trono i la llibreria La Capona de Tarragona s'han unit per potenciar la cultura i la lectura de teatre. El pròxim 13 d'abril es farà la primera lectura de text dramatitzada de la nova producció de la Trono Tornaria a viure com si fos un llangardaix. L'obra de Glòria Granell i dirigida per Pau Ferran s'estrenarà el pròxim 5 de maig. Abans els seus intèrprets, Oriol Grau, Cristina Murillo i Marc Pinyol, arribaran a La Capona per conèixer les primeres impressions del públic.L'entrada de l'acció «inèdita» és gratuïta i ja es poden reservar les places. En paral·lel, la llibreria també organitza presentacions, contacontes i una programació especial per Sant Jordi durant aquest mes d'abril.