Freshly Cosmetics obrirà una botiga al Parc Central de Tarragona

Els tarragonins podran trobar les més de 80 referències de productes facials, corporals i capil·lars de la companyia fundada a Reus

11/04/2023

Freshly Cosmetics inaugurarà aquest divendres 14 d'abril una nova Freshly Store al Parc Central de Tarragona. L'obertura es farà a les sis de la tarda al centre comercial tarragoní. D'aquesta manera, la companyia fundada a Reus obrirà l'onzena botiga física, la segona a la demarcació. La primera es va inaugurar a Reus l'agost passat.El local comptarà amb una superfície d'uns 30 metres quadrats i s'hi podran trobar les més de 80 referències de productes facials, corporals i capil·lars de la companyia nativa digital i sostenible. A més, també s'hi podran trobar maquillatges (Freshly Makeup), productes per a nens i nenes (Freshly Kids) i per a mascotes (Freshly Pets).L'equip de la Freshly Store Tarragona, format per 5 professionals, serà l'encarregat d'oferir un tracte proper i personalitzat als Freshly Fans, que podran provar els productes vegans, formulats amb més del 99% d'ingredients d'origen natural i testats dermatològicament. Els Freshly Fans que la visitin, podran viure en primera persona el món de Freshly Cosmetics i submergir-se en els seus colors, olors i textures.A més, a la Freshly Store Tarragona també s'hi podran trobar dues de les últimes grans novetats de Freshly Cosmetics: Freshly Refill i la nova gamma capil·lar, Freshly Hair Science.«La nostra història està molt lligada amb Reus, però també amb Tarragona i estem molt contents de poder obrir aquesta nova botiga», explica Mireia Trepat, cofundadora i CMO de Freshly Cosmetics. «El Miquel i jo vam estudiar a la URV i hi tenim una vinculació molt especial, per això estem molt contents de poder obrir aquesta nova botiga al Parc Central», ha afegit.Miquel Antolín, cofundador i CEO creu que «l'any 2016 quan vam començar no podíem imaginar tot el que ha vingut ni obrir onze Freshly Stores». «Aquesta nova botiga ens permetrà seguir arribant a més i més Freshly Fans de la zona que han estat molt fidels des dels nostres inicis», comenta Antolín.Com la resta d'inauguracions, aquesta obertura anirà acompanyada de grans descomptes, regals i sorpreses que s'anunciaran al llarg dels pròxims dies a les xarxes de la companyia, amb més d'1,7 milions de seguidors. La pròxima obertura confirmada és la de la Freshly Store Palma, que obrirà les portes les pròximes setmanes al carrer Sant Miquel de la capital balear.