Els tarragonins destinen 5,5 anys del seu salari íntegre a pagar la hipoteca del seu habitatge

La mitjana catalana per pagar la hipoteca d'un habitatge de 80 metres quadrats és de 8,6 anys del salari íntegre (103 mesos)

Actualitzada 11/04/2023 a les 19:01

Per províncies a Catalunya

Un català ha de dedicar íntegrament el sou brut de 8,6 anys (103 mesos) al pagament de la hipoteca del seu habitatge comprat en 2022, enfront dels 8,2 anys (98 mesos) que invertia l'any 2021 i els 8 (96 mesos) que necessitava el 2012, segons l'estudi «Relació de salaris i la compra d'habitatge en 2022», basat en les dades dels sous mitjans de les ofertes d'ús de la plataforma InfoJobs i els preus mitjans de l'habitatge de segona mà en venda de l'Índex Immobiliari Fotocasa.L'any 2022 el preu de l'habitatge en venda a Catalunya va tancar amb un increment anual del 3,9% i va situar el preu al desembre en 2.643 euros/m². Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà registrat per InfoJobs, que en 2022 era de 24.590 euros (2.049 euros bruts mensuals si ho dividim en 12 pagues); els catalans han de dedicar 8,6 anys del seu salari íntegre (103 mesos) al pagament de la hipoteca d'un habitatge de 80 metres quadrats.«Estem davant el major esforç salarial que els ciutadans han realitzat per a fer front al pagament del seu habitatge. La raó és clara: el preu de compra ha aconseguit la pujada més elevada no només de l'últim any sinó de tota la sèrie històrica, des que l'Índex Immobiliari Fotocasa té registres. Això vol dir que el cost de l'habitatge mai s'havia encarit tant en un període de temps tan curt. El canvi en la política monetària amb les pujades de tipus d'interès ha propiciat que la demanda augmenti, encoratjada per aconseguir unes bones condicions hipotecàries abans que els tipus pugin encara més. Aquest furor per comprar ha causat que el desequilibri entre oferta i demanda sigui major, per la qual cosa empeny els preus cap al tensionament», explica María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.Per contra, enfront dels màxims històrics registrats en el preu de l'habitatge, les retribucions salarials s'han mantingut estables. «La mitjana salarial bruta oferta en InfoJobs l'any 2022 ha aconseguit els 24.395 euros (-0,7% respecte a 2021). Això suposa una pèrdua del 6,4% en el poder adquisitiu, si tenim en compte que la inflació va tancar en un 5,7%», comenta Mónica Pérez, directora de Comunicació i Estudis d'InfoJobs. A més, explica: «les pujades salarials s'han donat només en determinats sectors professionals, més tensionats per la falta de personal, com la informàtica i telecomunicacions, construcció i turisme i restauració».Veient les dades en conjunt, les comunitats autònomes que dediquen més temps a pagar un habitatge de 80 metres quadrats són, per aquest ordre: Balears (11,3 anys), Madrid (10,4 anys), País Basc (9,2 anys), Catalunya (8,6 anys), Canàries (7,2 anys), Cantàbria (6,3 anys), Andalusia (6,3 anys), Galícia (6,1 anys), Navarra (6 anys), Aragó (5,7 anys), Comunitat Valenciana (5,5 anys), La Rioja (5,4 anys), Astúries (5,3 anys), Castella i Lleó (5,1 anys), Extremadura (4,2 anys), Regió de Múrcia (4,2 anys) i Castella-la Manxa (3,9 anys).Segons el salari mitjà dels catalans i el valor del metre quadrat dels habitatges de segona mà l'anyt 2022, es desprèn de l'informe que els residents a les províncies de Barcelona (9,6 anys), Girona (7,9 anys) i Tarragona (5,5 anys) triguen més de 5 anys (60 mesos) a cancel·lar una hipoteca mitjana d'un habitatge de 80 metres quadrats.Lleida és la província on els residents requereixen menys temps per a pagar el seu habitatge. A, això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà a la ciutat registrat per InfoJobs, que l'any 2022 era de 23.541 euros; els tarragonins han de dedicar 5,5 anys del seu salari (66 mesos) al pagament de la hipoteca del seu habitatge.