Els hotels de Tarragona rebutgen de nou l'Imserso tot i la pujada de preus

Jornet assegura que l'increment del 7,5% per a la temporada 2023-24 no és suficient perquè es plantegin adherir-s'hi

Actualitzada 10/04/2023 a les 20:43

Dignificar el sector

Els hotels de la ciutat de Tarragona rebutgen, una vegada més, participar en el programa de viatges de l'Imserso. De nou, denuncien que els preus actuals no permeten ni tan sols cobrir els costos de producció. «Hi ha zero interès a la capital, no té cap sentit implementar aquest programa», assegura el president de l'Associació d'Hotels de Tarragona, Xavier Jornet. El passat 31 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la licitació del nou contracte de l'Imserso, que presenta diferents novetats com l'increment d'un 7,5% en els preus dels viatges, un augment que per al sector és insuficient.En la temporada anterior, els preus anaven des dels 116 euros (viatges de quatre dies a capitals de província) fins als 405,5 euros (viatges de 10 dies a les illes Canàries amb transport). Ara, amb la pujada que es contempla en els nous plecs, aniran dels 124,7 als 436 euros. Cal tenir en compte que, durant els darrers anys, els hotelers rebien, de mitjana, uns 27 euros per pernoctació, amb pensió completa. «Estem parlant de preus irrisoris», afirma Jornet, qui explica que «per als hotels de la ciutat de Tarragona és implantejable en cap cas».Aquesta problemàtica s'estén arreu del país, on el sector fa anys que reclama unes millors condicions de rendibilitat per als hotelers, ja que la compensació actual és molt baixa i arriba a provocar pèrdues. En aquest sentit, Jornet ha mostrat el seu malestar amb l'administració que «vol que treballem amb uns preus que, si fessin números, no quadren amb els costos que tenim». D'altra banda, explica que en altres municipis del voltant, com és Salou, on sí que hi ha hotels que participen en el programa de l'Imserso, reconeix que «hi ha molts que no hi estan adherits i n'hi ha d'altres que s'ho estan plantejant pels preus».Jornet considera que els preus «haurien de pujar molt, no només un 7,5%, sinó el doble o més» perquè surti a compte implantar el programa de l'Imserso als hotels de la capital tarragonina. «Actualment, si vas a dinar per Tarragona, un menú et surt a uns 15 euros. Doncs l'administració pretén que, per 30 euros, oferim esmorzar, dinar, sopar i habitació», critica.Els viatges de l'Imserso, tal com estan plantejats ara mateix, no són compatibles amb la filosofia dels hotels de la ciutat, segons Jornet: «El sector té un conveni que marca els sous que han de cobrar els treballadors, però amb els preus del programa no surten els números». A més, defensa que a la ciutat advoquen per oferir «un producte d'una mínima qualitat», que suposa també un cost que no cobreixen les tarifes marcades pel Govern. «Aquests preus van en contra del que volem tots que és dignificar el sector», remarca.Tot i això, en el nou contracte de l'Imserso s'inclouen visites a Tarragona, que estan incloses en el lot 3. Per una banda, es planteja un circuit cultural de sis dies a la província, que comptarà amb 2.094 places, i una visita guiada per la capital de província, que durarà quatre dies i tindrà 300 places. «Cap hotel de la ciutat vol participar-hi, així que s'hauran d'allotjar en hotels propers a Tarragona», indica Jornet.