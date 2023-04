El Parc Francolí s'omple de gent celebrant el Dilluns de Pasqua

Nombroses famílies van ocupar durant tot el dia el parc per a menjar-se la mona juntament amb els seus familiars i amics

Actualitzada 10/04/2023 a les 21:04

Aspectes a millorar

El Dilluns de Pasqua és un dia que la gent aprofita per a retrobar-se amb la seva família i amics, i menjar la mona tots plegats a casa o bé, a l'aire lliure. El Parc Francolí, a la llera del riu, és un dels espais naturals de Tarragona que la gent acostuma a ocupar especialment durant aquest dia, i enguany no va ser diferent. Nombroses famílies d'arreu de la ciutat es van desplaçar fins al parc per tal de passar el dia en família.«Venim sovint aquí. No només per a celebrar-hi la mona, sinó també altres caps de setmana. Vivim a La Floresta i és un espai que ens queda sempre molt a prop. És una molt bona zona per caminar, portar els nens i passar el dia amb ells. Tenim pocs llocs així a la ciutat i els hem d'aprofitar», va afirmar Miguel Ángel acompanyat pels seus familiars, i partidari de destinar més diners públics a la creació d'aquests espais verds. A més, la jornada va servir per retrobar-se amb gent que a causa de la pandèmia de la covid, feia temps que no es podia ajuntar. «Des de l'esclat de la pandèmia ara fa tres anys que alguns de nosaltres no ens hem pogut veure tant com ens hagués agradat. És per això que agraïm tenir aquest espai on poder passar el dia tots junts, ho esperàvem des de feia temps», va explicar José Casas, envoltat de la seva família.Tot i l'espai, altres van optar per preparar-se la seva pròpia zona de pícnic, com és el cas del Nicolás Igual i la resta de la seva família, que es van seure a la gespa per menjar la mona. «Hi calen més bancs i taules», va explicar Nicolás, que just en arribar va veure com no quedava cap banc ni taula lliure. «El lloc dona molt de si i als nens els hi agrada molt, però cal ficar-hi més bancs i llocs on poder seure, perquè sinó depèn de l'hora que arribis al matí ja no trobes res», va continuar. Un altre de les principals reclamacions és la falta de lavabos públics a la zona. Fa uns anys, l'espai comptava amb serveis al costat del parc, però es van acabar traient. Ara, la ciutadania aposta per implantar-los novament i per tal de no haver de fer les necessitats a l'aire lliure. «Els lavabos anirien molt bé per cuidar més l'entorn i no deixar males olors. S'han de cobrir les necessitats bàsiques», van admetre des d'un altre nucli familiar. Finalment, Loli, va mostrar el seu descontentament amb la ubicació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. «No s'hauria de tenir tan a prop de les escoles, on hi han tants nens petits», va expressar.



José Casas

«Agraïm tenir aquest espai on poder passar el dia tots junts, ho esperàvem des de feia temps».





Miguel Ángel

«És una molt bona zona per caminar, portar els nens i passar el dia amb ells. Tenim pocs llocs així a la ciutat i els hem d'aprofitar».





Nicolás Igual

«El lloc dona molt de si i als nens els hi agrada, però calen més bancs i taules on poder seure».