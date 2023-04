Un home ferit lleu per inhalació de fum en l'incendi d'un vehicle a Tarragona

El succés ha passat a les tres de la matinada al carrer de la Guineu

Actualitzada 10/04/2023 a les 10:43

Un home ha resultat ferit lleu quan intentava evitar que es propagés un incendi al pàrquing de casa seva a Tarragona. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 03.04 hores de la matinada i s'han desplaçat amb sis dotacions al carrer de la Guineu.Allí han trobat que un vehicle, aparcat al pàrquing d'una casa de dues plantes, estava cremant. El propietari estava intentant evitar que el foc es propagés a la resta de vehicles que es trobaven a la mateixa estança. Com a conseqüència, ha resultat ferit lleu per inhablació de fum. El Sistema d'Emergències Mèdiques l'ha atès i no ha necessitat trasllat a cap centre hospitalari.Els Bombers han extingit el foc i han revisat els habitatges que hi havia al voltant per comprovar que no estaven afectats. Només ha quedat afectat el de la planta superior, on habitaven quatre persones d'una mateixa família. Aquests es trobaven tots bé, a excepció del pare que és qui estava intentant evitar mals majors. Com el pis ha quedat afectat pel fum, la família ha passat la nit fora de casa.