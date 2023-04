Mor un motorista menor d'edat en una col·lisió lateral amb un turisme a Tarragona

El sinistre s'ha produït a l'N-420 i ha deixat dues persones ferides, una de lleu i l'altra menys greu

09/04/2023 a les 11:49

Un motorista menor d'edat va morir aquest dissabte en un accident de trànsit a la carretera N-420 a l'altura de Tarragona.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a dos quarts de set de la tarda. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que s'estan investigant, una motocicleta i un turisme van patir una col·lisió lateral al punt quilomètric 2,1 de la carretera. Com a conseqüència de l'accident, la conductora del turisme va resultar ferida lleu, mentre una menor que viatjava al mateix vehicle va patir ferides menys greus. Les dues van ser trasllades a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Amb aquest sinistre, ja són 37 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest any.