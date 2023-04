El carrer August de Tarragona comptarà amb una nova llibreria a partir del 15 d'abril

El Soterrani Llibreria Cooperativa estarà situada al número 50

Actualitzada 10/04/2023 a les 13:08

Aquest dissabte, 15 d'abril, la nova llibreria de Tarragona, el Soterrani, obrirà les portes, uns dies abans de Sant Jordi. La llibreria està situada al centre de la ciutat, al carrer August 50 i actualment està ultimant tots els detalls per poder afrontar l'obertura ja a ple rendiment.A les prestatgeries es podrà trobar una àmplia selecció de literatura per a totes les edats, incloses les novetats destacades. A més, aprofitant l'esplèndid moment de la narrativa de gènere tindrà un extens catàleg de novel·la negra, històrica, ciència-ficció i fantasia. Alhora, pretén fer una aposta decidida per l'assaig amb una elecció acurada dels debats del moment. D'aquesta manera, volen oferir una llibreria generalista, però amb perfil propi.D'altra banda, la intenció del Soterrani és oferir una agenda d'activitats relacionades amb els llibres, complementant l'àmplia oferta actual i programant noves propostes que puguin animar les persones lectores.El Soterrani l'han format tres llibreteres de la ciutat amb anys d'experiència al món del llibre, que després d'una pausa han decidit emprendre un projecte propi. Amb la intenció de sumar esforços amb les llibreries ja existents enfortint el comerç local i dinamitzant el sector a Tarragona.Podreu trobar el Soterrani a partir del dissabte 15 al carrer August 50 i el dia de Sant Jordi també a la Rambla.