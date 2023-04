L'home, que anava fent ziga-zages per la via, superava en més de sis vegades la taxa d'alcoholèmia permesa

Actualitzada 10/04/2023 a les 12:32

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment ahir per la tarda un camioner que circulava per l'AP-7 fent ziga-zages i que superava en més de sis vegades la taxa d'alcoholèmia permesa. Concretament, l'home de 57 anys va donar 0,92 mg/l, quan la permesa per als professionals és de 0,15 mg/l.La policia autònomica va rebre una trucada d'un testimoni alertant de la situació en que conduïa el camioner. Gràcies a la seva trucada, una patrulla va detectar el vehicle pesant i va aconseguir aturar-lo.