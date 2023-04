Una Diada de Sant Jordi amb més d'una vintena d'actes arriba a Vila-seca

Les presentacions de llibres tindran un pes important dins de la Diada en el municipi

Actualitzada 08/04/2023 a les 12:42

Arriba una nova Diada de Sant Jordi a Vila-seca, farcida d'actes per a totes les edats. En primer lloc, el mateix 23 d'abril al Castell de Vila-seca hi haurà durant tot el dia parades de llibres i roses. Tothom qui vulgui gaudir de la Cantata de les escoles de Vila-seca, podrà fer-ho a l'interior del Castell, on es projectarà ininterrompudament fins al vespre. Per al públic més familiar, es presentarà una nova secció de la Biblioteca anomenada Jocs de Taula en Família. A les 11 del matí, la Sílvia Palazón explicarà contes als infants i, ja a les 12, es presentarà el llibre «La llegenda dels Gegants de Vila-seca», d'Andreu Faro, que correspondrà al primer volum de la Col·lecció «Elements festius de Vila-seca», editat per l'Ajuntament.

A les 12.45 h tindrà lloc la Festa Popular a càrrec de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca i l'Esbart Dansaire Ramon d'Olzina. Els actes del matí finalitzaran amb una ballada de sardanes.

Ja a la tarda, a les 17.00 h, hi haurà tallers infantils oferts per al Ludoteca, un espectacle familiar a les 6 de la tarda i, per últim, la Festa Popular protagonitzada pels Xiquets de Vila-seca i els Petits Pintors de l'Agrupació Cultural de Vila-seca.

Com cada any, a més, els alumnes de les escoles d'art i disseny de Tarragona i Reus de la Diputació de Tarragona, faran un recorregut d'escultures de llibres pel Centre Històric i dissenyaran diversos espais urbans. En aquest sentit, la Xaranga Tocats de La-La oferirà un recorregut per les escultures que seran exposades al carrer, fins arribar al Castell. Aquest acte tindrà lloc a les 10 del matí.