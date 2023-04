Solemnitat i devoció en la processó del Sant Enterrament de Tarragona

Més de tres mil confrares van participar en un dels actes més concorreguts de la Setmana Santa a la ciutat

Durant la tarda de divendres, les confraries van entrar solemnement la vintena de passos a la plaça del Rei de Tarragona i els van portar davant de l'església de Nazaret. Aquest ritual, des de fa uns anys, es fa amb els carrers tallats i el públic esperant darrere les barreres de seguretat per evitar aglomeracions i riscos. Un cop van arribar tots els misteris, es va obrir l'accés i centenars de persones es van apropar a les escenes i figures de la passió i mort de Jesús per fotografiar-les i honorar-les. A dos quarts de set, una trentena d'armats, la cohort romana, van iniciar una processó, que dura unes cinc hores i acaba de matinada.Els diferents passos o misteris van anar sortint lentament de la plaça del Rei, primer el Sant Sopar, l'Oració a l'hort, el Vetlleu i pregueu o la Presa de Jesús. Són els passos que van encapçalar la desfilada, en un ordre que es manté sempre igual. Els passos van anar acompanyats, sobretot del so dels tambors, però també d'alguna peça musical. Van recórrer el cas històric de Tarragona i també les principals vies de la ciutat, com les rambles nova i vella. Aquesta commemoració data de 1550 i va estar organitzada per la Real i Venerable Congregació de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist.El president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa tarragonina, Francesc Sertijol, va destacar que els carrers i la plaça s'hagin tornat a omplir després d'anys de restriccions, unes limitacions que també van deixar a casa molts membres de les confraries, congregacions i germanors per por a la covid. La participació en la Processó del Sant Enterrament també depèn del temps, que aquest divendres va acompanyar, i dels costums socials. «Està molt arrelada la Setmana Santa a Tarragona, és una tradició familiar, social i d'amistat i creiem que continuarà endavant» assegura el president de l'Agrupació.