Tarragona rebrà 55 creuers i 98.000 creueristes durant aquesta temporada

El Port va rebre ahir el primer creuer de la temporada, el Silver Moon, un vaixell que provenia de Palma de Mallorca

Actualitzada 06/04/2023 a les 18:10

Turisme sostenible

El Port de Tarragona preveu rebre 55 creuers i 98.000 passatgers durant la temporada que va començar ahir dijous amb l'arribada del primer creuer de la temporada, el Silver Moon, i que s'acabarà a mitjans de desembre.En aquest cas, el vaixell provenia de Palma de Mallorca, la seva destinació és Barcelona i té una capacitat per a 596 passatgers. Silver Moon s'emmarca en la tradició de vaixells petits, íntims i de luxe. Es tracta d'un vaixell de 213 metres d'eslora amb un GT de 40.700, una capacitat de 596 passatgers i amb una marcada línia d'un creuer luxós caracteritzat pels seus elegants interiors, delicada decoració i el seu càlid i íntim ambient.El Port de Tarragona treballa per aconseguir la descarbonització de l'activitat de creuers mitjançant l'electrificació del Moll de Balears que permetrà que els vaixells de passatgers es connectin amb electricitat mentre estiguin a port sense necessitat d'utilitzar els motors auxiliars, amb la consegüent reducció d'emissions de CO2 i d'altres components a l'atmosfera.En paral·lel, el Port també treballa per crear una comunitat energètica amb una capacitat teòrica de fins a 70 MW per poder abastir d'energia neta les diferents activitats portuàries de l'APT i de les empreses que hi operen.Per altra banda, Global Ports Holding, l'operador de creuers més gran del món i, adjudicatari del servei de creuers a Tarragona, treballa per a la construcció de la nova terminal de creuers que seguirà criteris sostenibles.Un edifici modular que usarà energia solar per garantir un subministrament sostenible i cobrir les necessitats energètiques de la terminal. El Port preveu que aquesta terminal sostenible estigui operativa la pròxima temporada 2024.