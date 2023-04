Programació PrimaverArt 2023

Del 13 al 16 d'abril el Morell acollirà la vuitena edició d'aquesta mostra d'arts escèniques al carrer

Dijous 13 d'abril

18:00 h

Divendres 14 d'abril

17:30 h

19:00 h

21:00 h

Dissabte 15 d'abril

11:00 h

12:30 h

17:30 h

19:00 h

21:00 h

De 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h

Diumenge 16 d'abril

11:00 h

12:30 h

17:00 h

18:00 h

19:00 h

Passades les vacances de Setmana Santa, el Morell tornarà a sortir al carrer per rebre per vuitena vegada el PrimaverArt, la mostra d'arts escèniques al carrer que combina circ, teatre. música i dansa.Aquesta edició, té programats 14 espectacles de diverses disciplines.Consulta la programació del PrimaverArt 2023 Aquests són els espectacles que ofereix el certàmen:- La Fàbrica de Talents- Dansa i músicaLes joves artistes de l'escola de música i de l'activitat de dansa esperen aquest dia per poder mostrar la feina que fan a les aules durant l'any. La dansa i la música sortiran al carrer per donar el tret de sortida del PrimaverArt. Quarta edició de l'espai.Escola Municipal de Música El Morell i activitat de Dansa de l'AMPA Ventura GassoLocalització: Plaça Francesc Macià-Les frikis- Mundo CostriniLes Frikis són Hilda i Hugo. Una simpàtica i excèntrica parella de comediants que ens conviden a gaudir del seu peculiar espectacle de circ, màgia i varietats. Ella té un talent natural per brillar a l'escenari, però la seva particular bogeria pot arruïnar cada instant del show. Ell és meticulós, optimista i tot i sofrir davant del ridícul és capaç de mantenir el tipus davant les incansables catàstrofes. Per sort, ho tenen clar, tan sols l'amor que es professen els guiarà cap a l'èxit.Localització: Plaça Francesc Macià- Dis_Order- Pere HostaCada dia fem tràmits, presentem documents, busquem certificats... fem papers. Avui l'oficina surt al carrer per ordenar i controlar. Fer veure els perills que s'exposa el vianant. Aquest oficinista transformarà l'espai fent feina, transformarà les nostres emocions. Ha vingut a canviar el món... o si més no ho intentarà! Un certificador de certituds. Esperi el seu torn!Localització: Jardins de l'Ajuntament- Kasumay- Circo LosEls nostres protagonistes estan esperant una trucada d'una oferta de feina, això provoca la rivalitat i confrontació entre els tres, ja que cadascun d'ells està convençut que el seu perfil és l'ideal. Kasumay, ambientat als anys 60-70's pretén que el públic viatgi cap a aquesta època amb el circ com a vehicle idoni per explicar aquesta història, com tres persones aconseguiran acceptar-se i comprendre que juntes vivim millor.Localització: Plaça Maria Mercè Marçal- The Postcard- TxemaDiuen que és l'únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc continents. Ha entregat paquets a la Reina d'Anglaterra, al Papa i a un president de la casa Blanca. Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada, s'adona que té un paquet sense adreça ni remitent. No sap per a qui és. Què hauria de fer? Decideix obrir-lo i descobrir què conté...Localització: Plaça Francesc Macià- Cacos- Campi qui puguiEls cacos més desconeguts de la presó s'han escapat decidits a fer un gran cop, que volen compartir amb tota la gent del poble. S'han endut una misteriosa caixa forta i l'obriran com sigui. Aquests cacos ho intenten robar tot, però només aconsegueixen arrencar els riures dels vianants. Els Cacos arriben per fer-nos riure de les nostres pors i fer-nos conscients del valor que donem a les coses materials. Si els trobes pel carrer, seràs el seu còmplice o un dels seus objectius? O potser les dues coses?Localització: Centre Cultural- Rocket Carnival Clownz- Companyia PassabarretDiu la llegenda que a finals dels anys 60 Jimi Hendrix conegué una troupe de pallassos al Preston Circus de Liverpool que li canviaren la vida. No només li regalaren una de les seves icòniques jaquetes, sinó que li van fer descobrir una nova manera d'entendre l'escenari. Delirants, llegendaris, irrepetibles, incorregibles: un homenatge als Rocket Carnival Clowns, els pallassos que haurien pogut distorsionar el rumb de la història del rock'n'roll. Un quartet de pallassos estripats i sense concessions, amb música en directe i bogeries inexplicables, al més pur estil de la factoria passabarretiana.Localització: Plaça Francesc Macià- Topa- Companyia Brodas Bros i Kukai DantzaQuatre joves es troben en una plaça. A qualsevol plaça de les nostres ciutats. Sona una música i els joves comencen a ballar. És quelcom quotidià per a ells. És la seva forma d'expressió. Ballar els fa ser ells. Uns són ballarins de dansa tradicional basca. Altres són ballarins de hip-hop. El carrer, el seu espai vital, els uneix. “Topa” proposa la unió de quatre intèrprets, que preservant els seus orígens artístics, s'uneixen en una formació vital i enèrgica enriquint-se a través del coneixement dels seus companys. Expressions de carrer contemporànies, que avui dia comparteixen vida a qualsevol plaça.Localització: Pati de l'EscolaVentua Gassol- Ovvio- Kolektiv Lapso CirkOn es troba el límit extrem de l'equilibri?Aquest instant perfecte on les lleis de la gravetat semblen vençudes, sobrepassades, desaparegudes. On es troba el límit de les nostres capacitats? A vegades hi arribem d'altres no. A vegades les sobrepassem d'altres no. A vegades es cau i a vegades no. Ens agrada a ambdós, OVVIO!OVVIO és una trobada entre dues personalitats oposades, que porten dins la necessitat del ris, la urgència de descobrir fins on es pot arribar abans que la física i la casualitat els derrotin.On està l'instant de perfecció abans de la caiguda?Localització: Plaça Maria Mercè Marçal- El Minigolf- Mumusic CircusEl minigolf més original del món, artesanal, de fusta, amb enginys i sorpreses per compartir. Curiositats i sorpreses que no us deixaran indiferents ni a petits ni a grans. Agafa un pal, una pilota, unes crispetes i endavant.Fet amb les mans, el cor i el cap també...Localització: Plaça Era del Castell- Oveja Negra- Companyia Duo LaosSer l'ovella negra de la família no lliga dins l'establert al sistema familiar. Sol ocasionar conflictes i ser objecte de crítica. No seguir els costums, a contracorrent, ser diferent pot ser molt complicat i no sempre ser ben entès. Una història acrobàtica marcada pels jocs de rols, de confiança i d'entrega. Una comèdia que planteja un¡ interrogant sobre les característiques de cada gènere i els seus diferents enfocaments dins la nostra societat. Un homenatge a totes aquelles persones que van haver d'amagar la seva identitat per desenvolupar-se i expressar-se. Dues ovelles negres unides creant el seu propi ramat.Localització: Plaça Francesc Macià- Red Wine Cabaret- Sidral Brass BandCabaret, surrealisme, circ, acció i coreografies excitants ens faran viure una estona inoblidable amb tota la família: tastets de vi, moments absurds i la millor música en directe fan aflorar emocions i sensacions fruit del maridatge festiu que se suma a l'energia que la Sidral ja té. Regala un glop de vida, un espai lúdic-sensorial i ple d'imatges, música i molta música.Localització: Zona food truck- Wooooow!- Companyia la ChurryWooooow!... Sí, ja... és normal que et sorprenguis! Ja et caurà la fitxa a casa... i llavors entendràs que la vida és avui! Atreveix-te, decideix-te, dona el salt i cau sense paracaigudes! La vida són tres segons, i un i mig dormim... No patiu, La Churry us farà entendre el concepte del “mode de vida nivell Deessa”... Sense dubte, una experiència Wooooow! que us canviarà la vida!Localització: Plaça Francesc Macià- We all live in a box- Ambae CompanyTres individus s'entrellacen en el viatge de la vida a través de la dansa contemporània, la música en directe i les caixes amb què tracten. L'obra contempla com ens definim a nosaltres mateixos i les vides que vivim creant aquests murs invisibles que consisteixen en els nostres ideals, les nostres creences. En què consisteixen les caixes de la nostra vida? Com afecta la caixa amb què ens identifiquem a altres persones, a la societat, i com ens afecta a nosaltres? Com ens enfrontem a les caixes que ens conformen, ens desafien, ens limiten, ens detenen?Localització: Pati de l'EscolaVentua Gassol- NüShu- Companyia CapicuaLes màquines de bar han sortit al carrer i s'han trobat amb els titelles! Un taller de confecció, una màquina de cosir, una escala, roba texana, un pal, bobines de fil, una corda i cinc dones... Acròbates que cusen, ballen, riuen i grimpen. Nü shu és un llenguatge a través del cos, del silenci, del caos, un llenguatge entre mares, àvies, filles i companyes. Un espectacle sensible, humà i divertit.Localització: Plaça Maria Mercè Marçal