Un camió accidentat carregat de droga provoca retencions a l'AP-7 a Tarragona

Actualitzada 06/04/2023 a les 14:32

L'accident múltiple entre tres camions i tres turismes, que s'ha produït aquesta matinada a l'AP-7 a Tarragona, ha destapat un enviament de droga. I es que l'incident ha comportat que la via estiguès tallada durant un bona estona durant la matinada i progressivament s'ha obert un dels carrils al trànsit. Tot i això, els altres dos s'han mantingut tallats ja que un dels vehicles, el que portava sorpresa i ha quedat bolcat, ocupant la via. Com a conseqüència, l'AP-7 ha presentat divesos quilòmetres de retencions en plena operació de sortida de Setmana Santa.Quan han acudit els serveis d'emergència i els Mossos d'Esquadra, han descboert que en un desl camions, que transportaven verdura, també hi havia marihuana envasada al buit. La policia autonòmica ha obert una investigació per esclarir el cas.Segons apunta el Diari de Tarragona, el conductor hauria marxat del lloc dels fets després de rebutjar assistència mèdica i els Mossos d'Esquadra l'estarien buscant.