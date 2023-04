Tarragona adjudica les obres de millora de la Baixada del Miracle

Els treballs es duran a terme al carrer Robert d'Aguiló, davant de l'escola del Miracle

Actualitzada 06/04/2023 a les 12:55

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat els treballs de millora d'accessibilitat de la Baixada del Miracle. Concretament, el projecte té per objecte millorar la zona al voltant de les diferents sortides dels infants de l'escola del Miracle. Es pretén incorporar nova senyalització de mobilitat, tant vertical com horitzontal, redistribuir els elements existents i ampliar la vorera en trams concrets. L'obra es durà a terme al carrer Robert d'Aguiló, davant de l'escola del Miracle.L'adjudicació s'ha fet a l'empresa Construcciones i Reformas Ruiz S.L per un import de 39.715,89 euros(IVA inclòs).Aquesta actuació correspon a un dels 18 projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius de l'exercici 2021. Es preveu que les obres tinguin una durada de dos mesos.