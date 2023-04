Tarragona adjudica la diagnosi sobre l'economia blava per impulsar els sectors vinculats

L'objectiu és conèixer les necessitats i les oportunitats d'aquest àmbit econòmic per potenciar-lo i incentivar l'ocupació

Actualitzada 06/04/2023 a les 16:24

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la Diagnosi d'ocupacions, perfils professionals, necessitats formatives i tendències de futur dels sectors econòmics vinculats a l'economia blava a Tarragona i la seva àrea d'influència a l'empresa TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS,S.L (Utrans) per un import de 18.089,99 € amb IVA inclòs.Al llarg d'aquest any 2023, l'empresa adjudicatària durà a terme un estudi per identificar els reptes i les oportunitats del sector de l'economia blava a Tarragona i la seva àrea d'influència amb l'objectiu de conèixer de quina manera la ciutat i el territori es relacionen amb el mar, com el potencien; i identificar la millor fórmula per explotar els seus recursos.El principal objectiu d'aquesta diagnosi és analitzar les necessitats i oportunitats dels subsectors de l'economia blava per desenvolupar el seu potencial econòmic i d'ocupació. A partir d'aquí, es podran definir les línies de treball per reforçar els subsectors detectats, incidint en la seva dinamització social i empresarial.Tenint sobre la taula les dades sobre els perfils de professionals, les formacions i les ocupacions vinculades, es podrà contribuir a millorar la qualificació, l'oferta formativa i l'ocupabilitat del mercat laboral de diferents sectors i subsectors vinculats a l'economia blava tarragonina.El desenvolupament de l'actual projecte pretén donar compliment a les diferents polítiques tant de la Unió Europea, com les d'àmbit estatal, així com les impulsades des del món local, les quals posen el focus en l'economia blava. De fet, l'impuls a aquest sector econòmic forma part de les actuacions previstes en Pla d'Acció de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació de Tarragona 2023-2026 elaborat des de Tarragona Impulsa.D'una banda, es pretenen detectar les necessitats d'aquest àmbit socioeconòmic per definir estratègies d'ocupació i activació econòmica que donin resposta a les necessitats actuals i als reptes a mitjà termini i, d'altra banda, es busca innovar en sectors estratègics tradicionals i desenvolupar projectes per impulsar nous models socioeconòmics a través de la transició ecològica i la transformació digital de la ciutadania i les empreses.El projecte està subvencionat pel Servei d'ocupació de Catalunya i cofinançat en un 20% per l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta d'un projecte que es va sol·licitar en el marc de la convocatòria de Suport i acompanyament a la planificació estratègica del Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2022.Pel que fa a l'àmbit de l'economia blava, ja s'han dut a terme diverses accions des de l'Ajuntament de Tarragona, com ara campanyes de consum sostenible i de proximitat del peix de Tarragona i accions de formació i ocupació. L'Ajuntament de Tarragona també participa com a soci fundador del Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada juntament amb la Confraria de Pescadors de Tarragona, la Confraria de Pescadors de Torredembarra, la Confraria de Pescadors de Calafell, l'Ajuntament de Cambrils, l'Ajuntament de Calafell i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona.