Stop Creuers celebra jornades de debat públic sobre l'activitat a Tarragona

Tindrà lloc el dijous 13 d'abril a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera

Actualitzada 06/04/2023 a les 08:44

La plataforma Stop Creuers celebra el dijous 13 d'abril, a les 18 hores a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera de Tarragona, una jornada de debat sobre l'eliminació de l'activitat. «Malgrat les evidents crisis climàtica i energètica, l'obscena indústria dels creuers a Catalunya va en augment i no té aturador. Cal portar al debat públic els greus impactes d'aquesta activitat extractiva, ultracontaminant i malgastadora de recursos, a fi d'abordar- ne la desaparició», exposa l'entitat.Stop Creuers assenyala que l'afluència de creueristes «pertorba la vida tradicional i afavoreix la gentrificació, amb escasses contrapartides per a l'economia local». Davant d'aquest escenari, la plataforma demana replantejar el model turístic, de convivència i de relació amb el medi ambient. «Tot plegat, en un territori marcat per un creixent estrès hídric», posa de manifest el comunicat.